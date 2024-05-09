НБУ вирішив збільшити частку інтернет-продажів пам'ятних монет та дозволив їх продавати Ощадбанку й ПУМБу

Національний банк України змінив розподіл тиражів пам’ятних монет та сувенірної продукції між існуючими каналами продажу. Це необхідно, щоб підвищити прозорість реалізації нумізматичної продукції та задовольнити попит клієнтів на неї, йдеться у повідомленні регулятора.

Тож, тепер через інтернет-магазин Національного банку реалізовуватиметься 60% від загального обсягу нумізматичної продукції (раніше реалізовувалося 50%). Разом з тим до 30% зменшується частка реалізації пам’ятних монет через офіційні банки-дистриб’ютори (було – 40%).

Решта - 10% - від загального обсягу нумізматичної продукції, як і раніше, залишається для забезпечення представницьких потреб Національного банку.

Попри зменшення частки реалізації монет через офіційні банки-дистриб’ютори, їх перелік розширився. Після підписання необхідних договорів із Нацбанком реалізацію пам’ятних монет України та сувенірної продукції розпочнуть ще Ощадбанк та "ПУМБ", що мають розгалужену мережу відділень та широку клієнтську базу.

Окрім цих банків, до переліку банків-дистриб’юторів з продажу нумізматичної продукції входять ще ПриватБанк, Укргазбанк i Таскомбанк. Водночас Радабанк після підписання договору щодо розірвання здійснюватиме реалізацію нумізматичної продукції Національного банку на загальних умовах.

Також Національний банк переглянув договори з банками-дистриб’юторами та надав їм право самостійно встановлювати надбавку до роздрібної ціни НБУ на нумізматичну продукцію, але не вище 150%. Як вважає регулятор, це наблизить роботу до міжнародної практики, розвиватиме конкурентні умови, підвищить рівень клієнтського сервісу й дозволить банкам покривати свої операційні та логістичні витрати.

Серед нововведень також - рівномірний розподіл тиражів: кожен з банків-дистриб’юторів отримуватиме для реалізації 6% від загального тиражу нумізматичної продукції.

Водночас Національний банк зобов’язується проводити регулярний моніторинг залишків нереалізованої продукції та рівня цін її продажу в банках-дистриб’юторах.

Які пам'ятні монети випустив Нацбанк у період повномасштабної війни

Національний банк запровадив власну нумізматичну програму, щоб відзначати ювілейні дати, пам'ятні події України та світу. Уся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі Національного банку. Пам’ятні монети мають художню цінність. Їх карбують із дорогоцінних та недорогоцінних металів обмеженими тиражами.

До прикладу, 9 травня Голова Національного банку Андрій Пишний спільно з Послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою презентували пам’ятну монету "День Європи". Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, тираж - до 50 тисяч штук.

На аверсі по центру розміщено стилізований тризуб, символ України. Ліворуч від нього – офіційне гасло Євросоюзу: "ЄДНІСТЬ У РІЗНОМАНІТТІ". Праворуч – квітковий орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру української держави.

На реверсі на дзеркальному тлі - абревіатури EU та UA, які, переплітаючись, створюють візуальний символ єдності України та Європи. Дві літери "U" є ніби одним цілим, формуючи образ нового життя, що проростає під егідою Європейського Союзу.

Раніше, до роковин Чорнобильського катастрофи НБУ ввів в обіг пам’ятну монету номіналом 5 гривень "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний". На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі – пташенята в гнізді. На аверсі – в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи.

13 квітня, до Дня працівника оборонно-промислового комплексу НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень "Українська бавовна. Нептун". Також НБУ випустив 10-гривневі монети, присвячені Командуванню об’єднаних сил ЗСУ. На відміну від пам'ятних монет, що випускаються відносно невеликим тиражем, ці монети можна буде зустріти у звичайному обігу, бо їх тираж 10 мільйонів штук.

Крім того, Нацбанк чеканив монети на честь залізничників ("Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!"), волонтерів ("Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!") та енергетикам ("Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!").

А торік у січні дві українські пам’ятні монети номіналом 5 і 10 гривень навіть увійшли в десятку найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року". Монети здобули перемогу в номінаціях "Найхудожніша монета року" та "Найкраща монета про сучасну подію" відповідно.