До Дня закоханих НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету: як придбати

У середу, 14 лютого, до Дня закоханих Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету "Кохання".

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

Як виглядає монета

На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова “кохання”, написані найпоширенішими мовами світу.

"Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів", - зауважують в НБУ.

На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі.

"Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі", - підкреслюють в НБУ.

Як придбати монету

Із 14 лютого 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ, а поступово – і банками-дистриб’юторами.

Тираж монети – до 50 000 штук.

Нагадаємо, НБУ 6 грудня у День Збройних сил України презентував нову обігову пам’ятну монету "Командування об’єднаних сил ЗСУ".