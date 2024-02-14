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До Дня закоханих НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету: як придбати
У середу, 14 лютого, до Дня закоханих Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету "Кохання".
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.
Як виглядає монета
На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова “кохання”, написані найпоширенішими мовами світу.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів", - зауважують в НБУ.
На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі.
"Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі", - підкреслюють в НБУ.
Як придбати монету
Із 14 лютого 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ, а поступово – і банками-дистриб’юторами.
Тираж монети – до 50 000 штук.
Нагадаємо, НБУ 6 грудня у День Збройних сил України презентував нову обігову пам’ятну монету "Командування об’єднаних сил ЗСУ".