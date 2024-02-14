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В День влюбленных НБУ вводит в обращение новую памятную монету: как купить
В среду, 14 февраля, ко Дню влюбленных Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Любовь".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что памятная монета "Любовь" изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.
Как выглядит монета
На аверсе размещена стилизованная роза в виде сердца. Ее лепестки – это слова любви, написанные на самых распространенных языках мира.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Это дополнительно подчеркивает универсальность и безграничность этого чувства, не знающего ни границ, ни языковых барьеров", - отмечают в НБУ.
На реверсе монеты изображено сердце, от которого равномерно расходятся волны.
"Такая композиция символизирует всеобъемлющую любовь, вибрации которой достигают самых сокровенных глубин души", - подчеркивают в НБУ.
Как купить монету
С 14 февраля 2024 года монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ, а постепенно и банками-дистрибьюторами.
Тираж монеты – до 50 000 штук.
Напомним, НБУ 6 декабря в День Вооруженных сил Украины представил новую оборотную памятную монету "Командование объединенных сил ВСУ".