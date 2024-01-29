НБУ ввел памятную монету в честь охраны высших чиновников

Национальный банк Украины 29 января ввел в обращение новую памятную монету "Управление государственной охраны Украины". Как отмечает финрегулятор, этот правоохранительный орган специального назначения занимает особое место в системе обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.

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Военнослужащие УГО выполняют немаловажную роль в обеспечении безопасности президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, а также высших должностных лиц государства. Они также охраняют крупные иностранные делегации партнеров Украины на ее территории.

Монета имеет номинал 5 гривен. Она изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", масса – 16,5 г, диаметр – 35 мм. Гурт монеты – рифленый. Тираж – до 50 тысяч штук.

Дизайн монеты создала художница Александра Кучинская. Скульпторы – Владимир Демьяненко и Анатолий Демяненко. На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена эмблема УГО, на матовом фоне – его девиз: "Государству. Народу. Закону".

На реверсе изображена композиция, "символизирующая разные исторические периоды становления Украины и защиту государства украинскими воинами, храбрость которых сквозь поколения остается неизменной".

Слева находится стилизованный трезубец; в центре – булава с саблями и щитом, украшенным казацким крестом, олицетворяющим власть, боевое побратимство и защиту; а справа – фрагмент объектива камеры, символизирующий современные технологии в организации процесса охраны и безопасности.

Приобрести памятную монету можно будет с 7 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 20 тысяч памятных монет, из них в первый день продаж будут доступны 15 тысяч.

Кроме того, они будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк и Приватбанк) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Более подробную информацию о начале и местах продаж можно узнать на их официальных сайтах.

Напомним также, что в прошлом месяце НБУ выпустил 10-гривневые монеты, посвященные Командованию объединенных сил ВСУ. В отличие от памятных монет, выпускаемых относительно небольшим тиражом, эти монеты можно будет встретить и в обычном обращении, так как их тираж - 10 миллионов штук.