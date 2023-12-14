НБУ представил памятную монету в честь железнодорожников (ФОТО)

Национальный банк Украины 14 декабря ввел в обращение памятную монету "Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!". Как говорится в сообщении регулятора, она продолжает серию "Бессмертная моя Украина" и имеет номинал 5 гривен.

Представили новую памятную монету в день 32-летия со дня создания "Укрзализныци" глава Нацбанка Андрей Пышный и глава правления железнодорожной госкомпании Евгений Лященко.

Характеристики монеты в честь железнодорожников

Масса монеты составляет 16,5 г, диаметр – 35 мм. Гурт монеты – рифленый. Изготовлена она из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед". Тираж – до 50 тысяч штук.

На аверсе размещен стилизованный трезубец, контуры которого очерчены изображением железнодорожных путей, на реверсе – поезд с логотипом "Укрзализныци", мчащийся сквозь острия. Дизайн монеты создали художники группы "АртТриум" Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

"Мотив реверса иллюстрирует реальные события начала полномасштабного вторжения, когда на границе Запорожской и Херсонской областей украинские железнодорожники, рискуя собственной жизнью, спасали людей. Вдогонку и наперерез поезду танки агрессора пытались остановить эвакуацию мирного населения", - заявлено в сообщении.

В ходе презентации состоялось награждение и вручение первых памятных монет десяти сотрудникам УЗ, которые после начала полномасштабной войны восстанавливали поврежденные железнодорожные маршруты, рискуя собственной жизнью.

"С первых дней полномасштабной войны "Укрзализныця" стала "дорогой жизни" для миллионов украинцев. Усталые, обессиленные, но самоотверженные и смелые украинские железнодорожники спасли от боевых действий сотни тысяч украинцев. Сегодня железная дорога соединяет Украину с миром, перевозит тонны стратегически важных грузов. А главное – остается путем домой, в освобожденные ВСУ городки и поселки", - отметил Пышный.

Где купить монету "Спасибо железнодорожникам"

Приобрести новую памятную можно будет с 20 декабря в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. В общей сложности через этот канал будет реализовано 25 тысяч таких монет, из них в первый день продажи будут доступны 10 тысяч.

Фото: Telegram/UkrzalInfo Фото: Telegram/UkrzalInfo Фото: НБУ Фото: Telegram/UkrzalInfo Фото: Telegram/UkrzalInfo Фото: Telegram/UkrzalInfo

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк и Приватбанк) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Более подробная информация о продаже должна появиться на их сайтах.

Напомним, что на прошлой неделе НБУ представил памятную монету из этой же серии, выпущенную в честь волонтеров. В конце же сентября была выпущена монета в честь энергетиков с весьма спорным дизайном.