НБУ представив пам'ятну монету на честь залізничників (ФОТО)

Національний банк України 14 грудня ввів у обіг пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!". Як ідеться в повідомленні регулятора, вона продовжує серію "Безсмертна моя Україно" та має номінал 5 гривень.

Презентували нову пам’ятну монету в день 32-ї річниці з дня створення "Укрзалізниці" голова Нацбанку Андрій Пишний та голова правління залізничної держкомпанії Євген Лященко.

Характеристики монети на честь залізничників

Маса монети становить 16,5 г, діаметр – 35 мм. Гурт монети – рифлений. Виготовлено її з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". Тираж – до 50 тисяч штук.

На аверсі розміщено стилізований тризуб, контури якого окреслено зображенням залізничних колій, на реверсі – потяг з логотипом "Укрзалізниці", що мчить крізь гострі вістря. Дизайн монети створили художники мистецької групи "АртТріум" Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.

"Мотив реверсу ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на межі Запорізької та Херсонської областей українські залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей. Навздогін і напереріз потягу танки агресора намагалися зупинити евакуацію мирного населення", - заявлено у повідомленні.

Під час презентації також відбулося нагородження та вручення перших пам’ятних монет десяти працівникам УЗ, які після початку повномасштабної війни відновлювали пошкоджені залізничні маршрути, ризикуючи власним життям.

"З перших днів повномасштабної війни "Укрзалізниця" стала "дорогою життя" для мільйонів українців. Стомлені, знесилені, але самовіддані й сміливі українські залізничники врятували від бойових дій сотні тисяч українців. Сьогодні залізниця з’єднує Україну зі світом, перевозить тони стратегічно важливих вантажів. А головне – залишається шляхом додому, до звільнених ЗСУ містечок та селищ", - зазначив Пишний.

Де купити монету "Дякуємо залізничникам"

Придбати нову пам’ятну можна буде з 20 грудня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Загалом через цей канал буде реалізовано 25 тисяч таких монет, з них у перший день продажу будуть доступні 10 тисяч.

Фото: Telegram/UkrzalInfo Фото: Telegram/UkrzalInfo Фото: НБУ Фото: Telegram/UkrzalInfo Фото: Telegram/UkrzalInfo Фото: Telegram/UkrzalInfo

Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк та Приватбанк) в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Детальніша інформація про продаж має з'явитися на їхніх сайтах.

Нагадаємо, що минулого тижня НБУ представив пам'ятну монету з цієї ж серії, випущену на честь волонтерів. Наприкінці ж вересня було випущено монету на честь енергетиків із дуже спірним дизайном.