НБУ шокував дизайном пам'ятної монети, присвяченої енергетикам

Національний банк України 26 вересня ввів у обіг нову пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!". Про це йдеться у повідомленні фінрегулятора.

Як свідчить інформація на його сайті, монета номіналом 5 гривень виконана з нейзильберу і має тираж 50 тисяч штук, масу 16,54 г та діаметр 35 мм. Втім, її зовнішній вигляд здатний шокувати.

На монеті немає жодних чисел та написів, окрім слова "Украĭна" (через літеру ĭ), а зображення виконане в стилі дитячого малюнка. Зазначається, що дизайн було створено художником, ілюстратором та графічним дизайнером Сергієм Майдуковим. Раніше про співпрацю з ним НБУ не згадував, тож очевидно, це перший такий досвід.

"На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України. Її образ втілено в символічному суцвітті соняшника, кожна пелюстка якого, неначе ліхтар, осяює світлом нашу країну. Він сяє, попри ворожі ракетні обстріли, як схід сонця, який обов’язково настане після найстрашнішої ночі", - спробували пояснити в Нацбанку.

Зображене ж на реверсі монети в НБУ бачать як стилізований тризуб у вигляді трьох непорушних та сяючих брил, який при повороті монети "трансформується в літеру "Е" і є першою літерою слова "Енергетика".

Втім, попри зображене у повідомленні, у ньому фінрегулятор стверджує, що монету випущено з інверсно розташованими написами: позначенням номіналу монети, року карбування монети (2023) та логотипом його банкнотно-монетного двору. Нацбанк при цьому випустив і презентаційний відеоролик, у якому монету також показано без цих написів.

Придбати монету "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!" можна буде з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Зазначимо, що наразі відповідна сторінка є недоступною. У каталозі ж такої продукції на сайті Нацбанку зображення та опис нової монети станом на кінець дня введення в обіг так і не були опубліковані.

Через інтернет-магазин планується продати лише 10 тисяч зазначених монет, а решта починаючи з жовтня будуть поступово реалізовуватися банками-дистриб’юторами (Укргзбанк, Радабанк, Таскомбанк та ПриватБанк) у міру їх відвантаження банкнотно-монетним двором.

Нагадаємо при цьому, що за минулий рік дві українські пам’ятні монети номіналом 5 і 10 гривень увійшли в десятку найкращих монет світу, здобувши перемогу в номінаціях "Найхудожніша монета року" та "Найкраща монета про сучасну подію" відповідно.

Зазначимо також, що днями "Укрпошта" представила нові поштові марки із західним озброєнням, зображеною художниками Олександром та Сергієм Харукам, які раніше створили для НБУ дизайн десятків різних пам'ятних монет.