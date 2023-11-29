- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
НБУ презентовал нейзильберовую памятную монету "Украинский язык"
29 ноября Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Украинский язык" из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка). У монеты номинал 5 гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Тираж монеты составит до 75 000 штук, все они будут в сувенирной упаковке. Продажа стартует с 29 ноября.
Как выглядит памятная монета
Диаметр монеты составляет 3,5 см.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На аверсе размещена стилизованная буква "Й" с соловьем, что символизирует мелодичность украинского языка. Также присутствует текстура, воспроизводящая контуры букв украинского алфавита, создавая впечатление гнезда, символизируя дом и оберег семьи.
В центре буквы – малый государственный герб Украины, внизу – надпись УКРАИНА, номинал монеты 5 и графический знак гривны, год чеканки монеты – 2023 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе представлена стилизованная композиция из букв украинского алфавита, где особое внимание уделено буквам Г, Е, Е, И, которые отмечают украинский язык среди других культур, использующих кириллицу.
Фактурные буквы образуют фразу "Наш язык Украины". Элементы композиции подчеркивают интеграцию языка в современные гаджеты, цифровые устройства и информационные сети.
Согласно данным интернет-магазина нумизматической продукции НБУ, стоимость монеты в сувенирной упаковке составит 135 гривен.
Напомним, 27 октября НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету "Украинский язык". Ее номинал 10 гривен, а тираж составлял – до 5 тысяч штук.