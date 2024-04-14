НБУ випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. Нептун" (ФОТО)

Національний банк України у суботу, 13 квітня, до Дня працівника оборонно-промислового комплексу ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень "Українська бавовна. Нептун".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі нагадали, що саме 13 квітня українськими ракетами "Нептун" ЗСУ потопили "гордість та велич" Кремля – ракетний крейсер "Москва", продемонструвавши в такий спосіб усьому світу міць української армії та української зброї.

Тому до Дня працівника оборонно-промислового комплексу України в НБУ створили новий тематичний напрям у нумізматичній серії "Збройні Сили України", присвячений українській зброї та її творцям.

Першу монету цього стріму, яка вшановує український береговий ракетний комплекс, назвали “Українська бавовна. Нептун”.

Як виглядає монета

На аверсі монети зображений ракетний крейсер “Москва” з пробоїною в корпусі, потоплений протикорабельними ракетами “Нептун” завдяки майстерності українських військових.

Нібито “невразливий” флагман російського флоту символічно стилізували під дитячий паперовий кораблик, що особливо підкреслює міф росіян про їхню велич.

На рубці корабля зображено абрис зруйнованих Кремлівської башти та муру, що символізує крах імперських амбіцій Росії.

На реверсі монети зображено береговий мобільний ракетний комплекс “Нептун” у момент пуску ракети. Цей комплекс прийнятий на озброєння Військово-морських Сил ЗСУ, про що свідчить емблема цього роду військ на монеті.

Дзеркальне тло відображає стилізований тризуб Нептуна, бога морів, та свідчить про незламність українського духу, який влучно пронизує ворожі цілі".

Номінал пам’ятної монети "Українська бавовна. Нептун" – 5 гривень.

Тираж – до 75 000 шт.

Як придбати монету

Придбати монету можна з 18 квітня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вартість – 121 гривня.

Також з часом монети будуть доступні для купівлі в банках-дистриб’юторах (УКРГАЗБАНК, РАДАБАНК, ТАСКОМБАНК, ПриватБанк).

Нагадаємо також, що НБУ випустив 10-гривневі монети, присвячені Командуванню об’єднаних сил ЗСУ. На відміну від пам'ятних монет, що випускаються відносно невеликим тиражем, ці монети можна буде зустріти у звичайному обігу, бо їх тираж 10 мільйонів штук.