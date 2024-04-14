НБУ выпустил новую памятную монету "Украинский хлопок. Нептун" (ФОТО)

Национальный банк Украины в субботу, 13 апреля, ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса ввел в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен "Украинский хлопок. Нептун".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе напомнили, что именно 13 апреля украинскими ракетами "Нептун" ВСУ потопили "гордость и величие" Кремля - ракетный крейсер "Москва", продемонстрировав таким образом всему миру мощь украинской армии и украинского оружия.

Поэтому ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса Украины в НБУ создали новое тематическое направление в нумизматической серии "Вооруженные Силы Украины", посвященное украинскому оружию и его создателям.

Первую монету этого стрима, которая чествует украинский береговой ракетный комплекс, назвали "Украинский хлопок. Нептун".

Как выглядит монета

На аверсе монеты изображен ракетный крейсер "Москва" с пробоиной в корпусе, потопленный противокорабельными ракетами "Нептун" благодаря мастерству украинских военных.

Якобы "неуязвимый" флагман русского флота символически стилизовали под детский бумажный кораблик, что особенно подчеркивает миф россиян об их величии.

На рубке корабля изображен абрис разрушенных Кремлевской башни и стены, что символизирует крушение имперских амбиций России.

На реверсе монеты изображен береговой мобильный ракетный комплекс "Нептун" в момент пуска ракеты. Этот комплекс принят на вооружение Военно-морских сил ВСУ, о чем свидетельствует эмблема этого рода войск на монете.

Зеркальный фон отражает стилизованный трезубец Нептуна, бога морей, и свидетельствует о несокрушимости украинского духа, точно пронизывающего враждебные цели".

Номинал памятной монеты "Украинский хлопок. Нептун" – 5 гривен.

Тираж – до 75 000 шт.

Как купить монету

Купить монету можно с 18 апреля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Стоимость – 121 гривна.

Со временем монеты будут доступны для покупки в банках-дистрибьюторах (УКРГАЗБАНК, РАДАБАНК, ТАСКОМБАНК, ПриватБанк).

Напомним также, что НБУ выпустил 10-гривневые монеты, посвященные Командованию объединенных сил ВСУ. В отличие от памятных монет, выпускаемых относительно небольшим тиражом, эти монеты можно будет встретить в обычном обращении, потому что их тираж 10 миллионов штук.