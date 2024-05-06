В НБУ допускают снижение учетной ставки до 11,5–12% до конца 2024 года, но оптимистов – меньшинство

Четверо из одиннадцати членов Комитета по монетарной политике Национального банка Украины убеждены, что регулятор найдет подтверждение достаточной устойчивости инфляционных ожиданий и других благоприятных тенденций в ближайшие месяцы и сможет ускорить снижение учетной ставки до 11,5–12% к концу года.

Об этом говорится в сообщении НБУ по поводу дискуссии, которая состоялась между членами комитета 24 апреля перед принятием решения о снижении учетной ставки до 13,5%.

В то же время семь участников выразили ожидания снижения учетной ставки в течение 2024 года только до 13%. По их мнению, НБУ должен действовать осторожно, учитывая планируемые меры валютной либерализации, прогнозируемое ускорение инфляции во втором полугодии и потенциальное ухудшение ожиданий экономических агентов.

Кроме того, отмечает большинство в руководстве Нацбанка, сохраняются риски, связанные с энергетикой и финансированием значительных бюджетных потребностей. В таких условиях пространство для снижения учетной ставки ограничено.

Соответственно, меньшинство членов комитета, напротив, придерживаются мнения, что уровень учетной ставки в 13% все же будет слишком высоким, учитывая текущую и ожидаемую инфляционную динамику.

В то же время все участники дискуссии согласились, что высокий уровень неопределенности затрудняет прогнозирование уровня учетной ставки даже на конец этого года, не говоря уже о следующих годах.

Отмечается, что НБУ должен быть готов и далее гибко адаптировать свою политику в случае существенных изменений в текущих макроэкономических тенденциях и балансе рисков для инфляции и курсовой динамики.

В Нацбанке считают, что ему стоит больше фокусироваться на тех макрофинансовых тенденциях, которые находят свое подтверждение, и в меньшей степени привязываться к техническим предположениям относительно продолжительности регулярно пересматриваемых рисков.

Влияние валютного рынка на инфляционные ожидания

Весомое влияние на динамику инфляционных ожиданий оказало и сохранение контролируемой ситуации на валютном рынке. Режим управляемой гибкости обеспечивает умеренные двусторонние колебания обменного курса. Отрицательное сальдо интервенций НБУ в I квартале существенно снизилось, в частности благодаря мерам по усилению валютного надзора и притоку экспортной выручки на фоне расширения поставок морским коридором.

Умеренное ослабление курса гривни в течение последнего месяца отражало прежде всего эффекты от наверстывания бюджетных расходов, которые были сдержаны в начале года из-за задержек внешней финансовой помощи, указывают в Нацбанке.

В то же время с середины марта произошли значительные сдвиги в вопросах поступления внешнего финансирования, что способствовало снижению давления на государственные финансы и усилило способность НБУ в дальнейшем поддерживать управляемую ситуацию на валютном рынке.

Соответственно, все участники дискуссии согласились, что вместе с благоприятными инфляционными тенденциями это позволяет регулятору продолжить цикл смягчения процентной политики и валютных ограничений, не создавая угроз для макрофинансовой стабильности.

"Дальнейшее снижение учетной ставки поддержит развитие кредитования и восстановление экономики. Это особенно важно, учитывая, что экономический рост в этом году в соответствии с обновленным макропрогнозом будет более сдержанным, в частности из-за новых масштабных разрушений россиянами энергетической инфраструктуры Украины", - говорят в НБУ.

Отметим, что очередной ряд валютных ограничений был после указанной дискуссии снят 3 мая, что стало крупнейшим пакетом таких послаблений с начала войны. В частности, были отменены все валютные ограничения для импорта работ и услуг.

Позиция "консерваторов" и "оптимистов" в руководстве НБУ

Текущее же понижение ставки до 13,5% поддержали восемь членов КМП. В ходе дискуссии отмечалось, что инфляционная динамика остается заметно лучше, чем ожидал НБУ. Так, в марте потребительская инфляция замедлилась до 3,2% в годовом исчислении, хотя январский макропрогноз предполагал ее пребывание на уровне 5%.

Такое замедление инфляции в значительной степени обусловлено малопрогнозируемыми факторами, в том числе временного характера – эффектам от высоких прошлогодних урожаев и теплой зимы, которые обеспечили большее предложение сырых продуктов питания, а также способствовали ослаблению давления со стороны расходов бизнеса, в частности на энергоносители. Базовая же инфляция снижалась близко к прогнозу (до 4,2% в марте в годовом исчислении) благодаря, в том числе, улучшению инфляционных ожиданий.

Восемь участников дискуссии считают, что снижение учетной ставки до 13% было взвешенным, поскольку учитывает текущие благоприятные макрофинансовые тенденции, так и сохранение рисков для валютного рынка, ценовой и финансовой стабильности на прогнозном горизонте. Оно также согласуется с контролируемой ситуацией на валютном рынке и намерениями НБУ продолжать валютную либерализацию.

"В то же время, несмотря на существенное ослабление риска недостаточности поступления международного финансирования в этом году, сохраняется вероятность возникновения дополнительных бюджетных потребностей. Сейчас также сложно оценить и спрогнозировать последствия для валютного рынка и инфляции от значительных поражений критической инфраструктуры, в частности энергетики", - отмечают в Нацбанке.

Там указывают, что продолжая цикл смягчения монетарной политики, НБУ следует оставаться осторожным и "не поддаваться искушению агрессивного снижения учетной ставки на фоне положительных новостей последних месяцев".

Один из членов КМП добавил, что НБУ важно оставаться последовательным и предсказуемым. Так, согласно опросам, большинство финансовых аналитиков прогнозируют снижение учетной ставки на 0,5–1,0 п.п., а более существенный шаг будет достаточно неожиданным и может восприниматься как необоснованный оптимизм, поскольку НБУ и так возобновил цикл смягчения процентной политики ощутимо ранее, чем ожидалось, и продвигается в этом направлении достаточно динамично.

В свою очередь, три члена КМП высказались за снижение учетной ставки до 13%. По их мнению, были все необходимые предпосылки для решительного снижения учетной ставки на 1,5 п.п. в апреле без дополнительных рисков для макрофинансовой стойкости.

Эти представители Нацбанка считают, что более весомое снижение учетной ставки не окажет негативного влияния на ожидания и не приведет к значительному усилению давления на обменный курс и международные резервы.

Отметим, что КМП является консультативным внутренним органом НБУ, созданным с целью обмена информацией и взглядами по формированию и реализации монетарной политики для обеспечения ценовой стабильности.

В состав комитета входят глава и члены правления НБУ, директоры департаментов монетарной политики и экономического анализа, открытых рынков, финансовой стабильности, статистики и отчетности. Заседания КМП проходят накануне заседаний правления Нацбанка, принимающего решения по вопросам монетарной политики.

НБУ постепенно "откатывает" учетную ставку к довоенному уровню

Напомним, что 25 апреля правление Нацбанка приняло решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. Также были снижены ставки по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам – до 13,5% и 16,5% соответственно.

Отметим, что в начале июня 2022 года НБУ, учитывая экстренную ситуацию, радикально поднял учетную ставку с 10% до 25%. На таком уровне она продержалась до конца июля 2023 года, когда была снижена до 22%.

Уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению поспособствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, уровняв ее со ставкой по депозитным сертификатам овернайт. А с 15 декабря 2023 года ставку снизили до 15%.