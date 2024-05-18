Российский суд арестовал активы UniCredit и Deutsche Bank

Российский суд обязал арестовать активы, счета и имущество итальянского банка UniCredit, а также доли в двух дочерних компаниях в рамках иска по прекращенному газовому проекту.

Арест был наложен на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank и его дочерних компаний в РФ, пишут издания Reuters и DW.

Арест активов UniCredit

По информации Reuters, решение арбитражного суда Санкт-Петербурга распространяется на 462,7 миллиона евро ($503 миллиона) в ценных бумагах, недвижимости и принадлежащих UniCredit счетах, а также на 100% акций UniCredit Leasing и UniCredit Garant, которые являются дочерними компаниями UniCredit.

Указано, что активы российского подразделения итальянской группы по состоянию на конец 2023 года составили 8,67 миллиарда евро по сравнению с 10,16 миллиарда годом ранее.

В заявлении UniCredit говорится, что конфискация затронула только часть активов российского подразделения, а не всю дочернюю компанию.

"Остальные детали мы сейчас рассматриваем", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что после австрийского Raiffeisen Bank International UniCredit является крупнейшим европейским кредитором в России и сталкивается с растущим давлением от Европейского центробанка, чтобы сократить свой бизнес в этой стране.

Отмечая риски ведения бизнеса в России после введения санкций Запада из-за войны в Украине, UniCredit в своем отчете за 2023 год сообщила, что российская энергетическая компания подала иск в суд Санкт-Петербурга относительно претензий по гарантиям на общую сумму 444 миллиона евро.

Арест активов Deutsche Bank

Согласно сообщению DW, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению "Русхимяльянса" наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank и его дочерних компаний в РФ на сумму 238,61 млн евро.

Deutsche Bank был одним из поручителей по контракту между "Русхимальянсом", турецкой Renaissance Heavy Industries и немецкой компанией Linde на строительство завода по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.

После начала войны в Украине Linde решила приостановить свою деятельность в России, сообщив "Русхимальянс" об остановке работ из-за европейских санкций, запрещающих поставки в РФ товаров двойного назначения.

Из-за этих санкций немецкие банки также не смогли выполнить свои поручительские обязательства перед "Русхимяльянсом". В ответ компания подала иски против Linde, а также банков Unicredit Bank AG, Bayrische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. В декабре 2022 года арбитраж в Санкт-Петербурге арестовал активы Linde в России на сумму 35 млрд рублей.

Добавим, что за прошлый год западные банки, оставшиеся работать в России, уплатили стране свыше €800 млн. налогов. Это в четыре раза больше, чем в довоенный 2021 год. 7 европейских банков с активами в РФ, а именно Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, заявили об общей прибыли в 2023 году, которая составляет более €3 млрд.