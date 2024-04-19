ЕЦБ планирует приказать UniCredit выйти из российского рынка

Европейский центральный банк (ЕЦБ) хочет приказать итальянскому UniCredit, второму крупнейшему европейскому банку в России, сократить свои активы в России.

Об этом сообщает Reuters.

По информации источников, требования к UniCredit в ЕЦБ будут такие же, какие он предъявляет австрийскому Raiffeisen Bank International

После нескольких месяцев обсуждений ЕЦБ намерен направить UniCredit юридически обязательное распоряжение, что будет значительным усилением давления с целью сокращения его российского бизнеса. Это предпоследний шаг, прежде чем ЕЦБ перейдет к применению санкций в виде штрафов.

Официальное предупреждение ЕЦБ в адрес UniCredit даст итальянскому банку последнюю возможность избежать такой принудительной процедуры со стороны надзорного органа, сказал другой источник, знакомый с ситуацией.

Через два года после полномасштабного вторжения России в Украину европейские регуляторы усиливают давление на своих кредиторов. Западные страны ужесточают санкции против России, а "Большая семерка" сейчас изучает способы использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

Тем не менее, два крупных банка - Raiffeisen Bank International и UniCredit, продолжают вести бизнес в России, что также привлекает внимание властей США, сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопросом.

Генеральный директор UniCredit Андреа Орчел в феврале заявлял, что стратегия банка по России остается неизменной и что итальянский кредитор продолжает сворачивать бизнес.

Raiffeisen Bank: выход из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладывались.

Как писали журналисты, в течение первых девяти месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка. Украина продолжает призывать крупнейший западный банк России разорвать свои связи с Москвой.

Позже стало известно, что Raiffeisen Bank ожидает, что ЕЦБ в скором времени обратится к нему с просьбой ускорить сокращение своего бизнеса в России. Как сообщил пресс-секретарь RBI Кристоф Данц, в настоящее время правление Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейшего западного банка, продолжающего работать в РФ, считает продажу российского Райффайзен Банка оптимальным вариантом деконсолидации.

Фото: ua.depositphotos.com