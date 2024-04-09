У владельцев украинского холдинга "Агропросперис" отобрали активы в России

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о передаче в управление Росимуществу активов агрохолдинга "АгроТерра", созданного американцами из NCH Capital.

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Об этом сообщают издания Liga.net и Latifundist.

Путин 8 апреля подписал указ о конфискации активов холдинга "АгроТерра", созданного в 2008 году американской транснациональной инвестиционной группой NCH Capital Inc.

Указ предусматривает передачу федеральному агентству по управлению 99% принадлежащих AgroTerra Investments BV "Капитал АгроФинанс"

Также в управление Росимущества передаются 50,1% ООО "АгроСистема-Регионы", 49,9% ООО "АгроСистема-Регионы", 50,1% ООО "АгроСистема" и 49,9% ООО "Агросистема".

Решение принято в рамках указа Путина от 25 апреля 2023 г., согласно которому иностранные активы в России могут быть изъяты "в случае лишения РФ, российских юридических или физических лиц права собственности на имущество, находящегося в недружественных странах".

Справка

Группу NCH в 1993 году основали американцы Джордж Рор и Морис Табасиник. В Украине им принадлежит крупный агрохолдинг "Агропросперис", объединяющий несколько десятков агропроизводственных компаний, работающих в основных аграрных регионах Украины, и ряд элеваторов. Им также принадлежит "Агропросперис Банк", его единственным акционером является "Агро Холдингс (Юкрейн) Лимитед", дочерняя компания инвестиционного фонда NCH Capital.

В России группа объединяет 24 хозяйства в 7 областях, элеваторы общей мощностью более 500 тыс. т. "АгроТерра" занимается выращиванием, хранением и реализацией сельскохозяйственных культур: сои, пшеницы, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса. По состоянию на середину 2023 года агрохолдинг входил в топ-20 самых крупных в России, обрабатывая 265 тыс. га земель.

Ранее в российских СМИ сообщали, пишет Latifundist, что иностранцы в той или иной форме владеют почти 1 млн га сельхозземель в России, и что этот вопрос нужно решать нормативно, вероятно национализируя агропредприятия из недружественных стран.

Оставшийся в России иностранный бизнес ждет много проблем

Еще в 2023 году бизнесмен и финансовый эксперт Александр Лымарь отмечал, что иностранный бизнес, не оставивший Россию после ее вторжения в Украину, рискует понести еще большие убытки, чем компании, ушедшие из страны-агрессора в начале вторжения.

По его словам, обзор годовых отчетов 600 европейских групп и финансовых отчетов за 2023 год показал, что у 176 компаний обесценились активы и появились расходы, связанные с обменом валют. Также были зафиксированы другие единовременные расходы в результате продажи, закрытия или сокращения бизнеса в РФ.

Важным фактором также стал рост цен на нефть и газ, что привело к убыткам среди многих бизнесов, но в то же время стало причиной сверхприбылей энергетических компаний.

В то же время он отметил, что среди наиболее пострадавших компаний есть итальянская UniCredit, австрийская Raiffeisen, швейцарская Nestlé и британская Unilever.

Кроме того, Александр Лымарь указал на данные аналитиков, многие из которых пришли к выводу, что компании, решившие выйти из России в начале конфликта, имеют меньшие убытки по сравнению с оставшимися и рискующими гораздо большими потерями.

"Решения Кремля захватить контроль над российскими предприятиями-импортерами газа Fortum и Uniper, а также экспроприация Danone и Carlsberg, свидетельствуют о том, что иностранный бизнес в России ждет еще больше проблем", - резюмировал эксперт.

Напомним, в ноябре 2023 года Carlsberg обвинил РФ в краже активов и отказался от соглашения с российским правительством.

Фото: ua.depositphotos.com