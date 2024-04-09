У власників українського холдингу "Агропросперіс" відібрали активи в Росії

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про передання в управління Росмайна активів агрохолдингу "АгроТерра", створеного американцями з NCH Capital.

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Про це повідомляють видання Liga.net і Latifundist.

Зазначається, що Путін 8 квітня підписав указ про конфіскацію активів холдингу "АгроТерра", створеного у 2008 році американською транснаціональною інвестиційною групою NCH Capital Inc.

Указ передбачає передання федеральному агентству з управління 99% "Капітал АгроФінанс", що належать AgroTerra Investments B.V.

Також до управління Росмайна передаються 50,1% ТОВ "АгроСистема-Регіони", 49,9% ТОВ "АгроСистема-Регіони", 50,1% ТОВ "АгроСистема" та 49,9% ТОВ "Агросистема".

Рішення ухвалене в межах указу Путіна від 25 квітня 2023 року, згідно з яким іноземні активи в Росії можуть бути вилучені "у разі позбавлення РФ, російських юридичних чи фізичних осіб права власності на майно, яке перебуває у недружніх країнах".

Довідка

Групу NCH 1993 року заснували американці Джордж Рор та Моріс Табасінік. В Україні їм належить великий агрохолдинг "Агропросперіс", який об'єднує кілька десятків агровиробничих компаній, що працюють в основних аграрних регіонах України, та низку елеваторів. Їм також належить "Агропросперіс Банк", його єдиним акціонером є "Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед", дочірня компанія інвестиційного фонду NCH Capital.

У Росії група об'єднує 24 господарства у 7 областях, елеватори загальною потужністю понад 500 тис. т. "АгроТерра" займається вирощуванням, зберіганням та реалізацією сільськогосподарських культур: сої, пшениці, цукрових буряків, соняшнику, ріпаку. Станом на середину 2023 року агрохолдинг входив до топ-20 найбільших у Росії, обробляючи 265 тис. га земель.

Раніше в російських ЗМІ повідомляли, пише Latifundist, що іноземці у тій чи іншій формі володіють майже 1 млн га сільгоспземель в Росії, і що це питання треба вирішувати нормативно, ймовірно, націоналізуючи агропідприємства з недружніх країн.

На іноземний бізнес, що залишився в Росії, чекає багато проблем

Ще у 2023 році бізнесмен та фінансовий експерт Олександр Лимар зазначав, що іноземний бізнес, який не залишив Росію після її вторгнення в Україну, ризикує зазнати ще більших збитків, ніж компанії, що пішли з країни-агресора на початку вторгнення.

За його словами, огляд річних звітів 600 європейських груп і фінансових звітів за 2023 рік показав, що у 176 компаній знецінились активи та з'явилися витрати, пов’язані з обміном валют. Також були зафіксовані інші одноразові витрати в результаті продажу, закриття або скорочення бізнесу в РФ.

Важливим фактором також стало зростання цін на нафту та газ, що призвело до збитків серед багатьох бізнесів, але в той же час стало причиною надприбутків енергетичних компаній.

Водночас він зазначив, що серед найбільш постраждалих компаній є італійська UniCredit, австрійська Raiffeisen, швейцарська Nestlé і британська Unilever.

Крім того, Олександр Лимар вказав на дані аналітиків, багато з яких прийшли до висновку, що компанії, які вирішили вийти з Росії на початку конфлікту, мають менші збитки порівняно з тими, що залишилися і ризикують набагато більшими втратами.

"Рішення Кремля захопити контроль над російськими підприємствами-імпортерами газу Fortum і Uniper, а також експропріація Danone і Carlsberg, свідчать про те, що іноземний бізнес в Росії попереду чекають ще більше проблем", – резюмував експерт.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Carlsberg звинуватив РФ у крадіжці активів та відмовився від угоди з російським урядом.

Фото: ua.depositphotos.com