Carlsberg звинувачує РФ у крадіжці активів та відмовляється від угоди з російським урядом

Гендиректор пивоварної компанії Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявив, що компанія розірвала всі зв'язки зі своїм бізнесом у Росії та відмовляється від угоди з урядом РФ.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що датська група з минулого року намагається продати свою дочірню компанію "Балтика" в Росії, йдучи по стопах багатьох інших західних компаній, які російський ринок після її вторгнення в Україну.

Однак після того, як у червні компанія оголосила, що знайшла покупця для свого бізнесу, наступного місяця російський диктатор Володимир Путін наказав тимчасово арештувати частку Carlsberg у місцевій пивоварні.

"Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм, щоб це виглядало легітимним", — сказав Ааруп-Андерсен.

Carlsberg мав вісім пивоварень і близько 8400 співробітників у Росії, а минулого року списав вартість Балтики на 9,9 мільярда датських крон (1,41 мільярда доларів). У 2022 році компанія випустила 197,42 млн декалітрів пива та пивних напоїв, що робить її другою за обсягами в РФ.

Ааруп-Андерсен сказав, що через обмежену взаємодію з керівництвом "Балтики" та російською владою з липня Carlsberg не зміг знайти жодного прийнятного рішення.

"Ми не збираємося укладати угоди з російським урядом, які якимось чином виправдовують незаконне захоплення нашого бізнесу", — сказав Ааруп-Андерсен.

Цього місяця Carlsberg у відповідь розірвала ліцензійні угоди для своїх брендів у Росії, які дозволили "Балтиці" виробляти та продавати продукцію Carlsberg у країні-агресорці.

"Коли ці ліцензії закінчаться разом із пільговим періодом, їм більше не дозволяється виробляти будь-який з наших продуктів. Звичайно, я не можу гарантувати, що це станеться, але це наші очікування", - зазначив Ааруп-Андерсен.

Натомість відповідно до указу, підписаного російським л Путіним, РФ взяла під контроль частку пивної компанії Carlsberg.

Міністерство фінансів Росії повідомило, що тимчасовим керуючим, який здійснює повноваження власника, за винятком повноважень щодо розпорядження майном, призначено Росимущество - федеральне агентство державного майна.

"Водночас запровадження тимчасового управління не тягне за собою зміни структури власності", - йдеться в повідомленні прес-служби Мінфіну.

У червні данський пивоварний концерн Carlsberg Group підписав угоду про продаж свого російського бізнесу, представленого пивоварною компанією "Балтика", та чекав на погодження з боку місцевої влади.