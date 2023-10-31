Росія заборонила західним компаніям виводити доходи від продажу активів у валюті - FT

Росія заборонила західним компаніям, які продають свої російські активи, виводити доходи в доларах і євро, запровадивши додатковий валютний контроль, намагаючись підтримати ослаблення рубля.

Про це пише Financial Times.

Повідомляється, що західні компанії, які виходять з Росії, повинні домовитися про ціну продажу в рублях, інакше, якщо продавці наполягатимуть на отриманні іноземної валюти, вони зіткнуться із затримками та навіть втратами сум, які можна перевести за кордон.

На початку цього місяця президент Володимир Путін підписав указ, який змушує 43 компанії продавати частину своєї валютної виручки на внутрішньому ринку.

Видання пише, що нові обмеження підкреслюють стурбованість Москви з приводу того, що рубль продовжує знецінюватися, оскільки її економіка бореться з санкціями Заходу, запровадженими у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну минулого року. Цього року рубль знецінився більш ніж на 20 відсотків по відношенню до долара, перевищивши 100 рублів за долар у серпні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що обов’язком кожного уряду є створення найвигідніших умов для своєї валюти, чим, власне, і почала займатися Росія. Він додав, що коли мова зайшла про вихід іноземних компаній, Росія керувалася лише власними інтересами та вигодами.

Коли рубль почав слабшати в липні, російська влада вперше ввела обмеження на те, як компанії, які залишають країну, могли забрати з собою доходи від продажу, йдеться в документі, опублікованому урядовим підкомітетом з іноземних інвестицій, схвалення якого вимагається для операцій із західними країнами.

Західним компаніям було запропоновано два варіанти продажу своїх активів в іноземній валюті: переказ грошей на рахунок типу "С" із суворими обмеженнями в російському банку або переказ коштів на рахунок за кордоном — у цьому випадку сума мала виплачується кількома частинами.

Крім того, продавець міг перевести готівку в рублях і відразу отримати всю суму на звичайний російський банківський рахунок. Але перші два варіанти на практиці були додатково обмежені з точки зору обсягу та частоти платежів за кордон, оскільки влада намагалася змусити компанії вести бізнес у рублях.

Зауважимо, Росія збільшує витрати на війну проти Україні на тлі падіння експортних надходжень. Разом ці чинники посилюють тиск на російський валютний ринок, який і без того страждає від західних санкцій і ескалації відтоку капіталу. Внаслідок цього в середині серпня курс російського рубля відносно долара США впав до 16-місячного мінімуму.