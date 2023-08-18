Уряд РФ натисне на експортерів, щоб зупинити обвал рубля — Bloomberg

Російський уряд вирішив утриматися від посилення обмежень на рух капіталу, натомість буде спонукати експортерів віддавати більшу частину своїх іноземних доходів, щоб допомогти стабілізувати курс рубля.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

В Кремлі провели декілька таємних зустрічей між урядом та лідером країни-агресорки Володимиром Путіним. За результатами таких переговорів вирішили розробити план неофіційних заходів контролю над капіталом.

Під кожну велику компанію будуть розробляти індивідуальні принципи, які будуть виходити за рамки обов’язкового продажу іноземних доходів і включати перекази у твердій валюті, такі як виплата дивідендів і позик.

Залежно від курсу рубля державний контроль над капіталом може змінюватися. Після падіння рубля в перші місяці повномасштабного вторгнення валюту врятувало зростання цін на нафту.

Тоді деякі обмеження на валютному ринку в РФ зняли. Наразі світ відмовляється від російських енергоносіїв, тому уряд країни-агресорки розробляє нові варіанти, як врятувати економіку.

Нагадаємо, 14 серпня, російський рубль різко впав, вперше з торішньої весни перевищивши планку 100 рублів за долар. Це спонукало Центральний банк Росії підвищити ключову процентну ставку на 350 базисних пунктів з 8,5% до 12%.

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