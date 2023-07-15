Росія планує скоротити експорт нафти: ЗМІ з'ясували, на скільки і чому

Експорт російської нафти із західних портів зменшиться приблизно на 100 000-200 000 барелів на день з серпня порівняно з липневим рівнем.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Російський регулятор організував зустріч з топ-менеджерами компаній, попросивши їх докласти зусиль, аби гарантувати зниження експорту нафти з серпня.

Це може бути пов'язано з тим, що Москва виконує свою обіцянку щодо нових скорочень поставок разом з лідером ОПЕК. Але до того, як Росія вирішила скоротити поставки за кордон, ОПЕК+ рекомендувала зменшити лише видобуток.

Росія не розкриває статистику щодо попередніх скорочень. Згідно з джерелами агентства та даними Refinitiv Eikon, серпневі скорочення поглиблять скорочення експорту в період з травня по липень, яке вже становить 500 000 барелів на день.

Липневі навантаження нафти із західних портів, таких як Приморськ і Усть-Луга в Балтійському морі та Новоросійськ у Чорному морі, цього місяця впадуть до 1,9 млн барелів на добу порівняно з 2,3 млн барелів на добу в червні та 2,4 млн барелів на добу в травні.

Нагадаємо, після того, як Саудівська Аравія заявила, що скоротить поставки на 1 мільйон барелів на день у липні, ціни на нафту підскочили.