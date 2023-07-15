Россия планирует сократить экспорт нефти: СМИ выяснили, на сколько и почему

Экспорт российской нефти из западных портов уменьшится примерно на 100 000-200 000 баррелей в день с августа по сравнению с июльским уровнем.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Российский регулятор организовал встречу с топ-менеджерами компаний, попросив их приложить усилия, чтобы гарантировать снижение экспорта нефти с августа.

Это может быть связано с тем, что Москва выполняет свое обещание по поводу новых сокращений поставок вместе с ОПЕК. Но прежде, чем Россия решила сократить поставки за границу, ОПЕК+ рекомендовала уменьшить только добычу.

Россия не раскрывает статистику по предварительным сокращениям. Согласно источникам агентства и данным Refinitiv Eikon, августовские сокращения углубят сокращение экспорта в период с мая по июль, которое уже составляет 500 000 баррелей в день.

Июльские погрузки нефти из западных портов, таких как Приморск и Усть-Луга в Балтийском море и Новороссийск в Черном море, в этом месяце упадут до 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,3 млн баррелей в сутки в июне и 2,4 млн баррелей в сутки в мае.

Напомним, после того, как Саудовская Аравия заявила, что сократит поставки на 1 миллион баррелей в день в июле, цены на нефть подскочили.