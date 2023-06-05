Нефть подорожала после заявления ОПЕК+ о сокращении добычи

Цены на нефть подскочили в начале недели после того, как Саудовская Аравия заявила, что сократит поставки на 1 миллион баррелей в день в июле и установит добычу на самом низком уровне за последние несколько лет.

Об этом пишет издание Вloomberg.

Цены на американскую нефть West Texas подскочили почти на 5% и составили 73 доллара за баррель, тогда как мировой ориентир Brent подскочил до 77 долларов.

Причиной такого сокращения добычи могло стать то, что цены на нефть на торгах в Нью-Йорке в прошлом месяце упали на 11%. Несмотря на это, большинство наблюдателей за рынком, включая Goldman Sachs Group Inc., ожидали, что ОПЕК+ оставит производство без изменений, а остальная коалиция из 23 стран не предложила никаких дополнительных действий.

"Добровольное сокращение, на мой взгляд, примечательно больше для защиты от негативных последствий, а не для того, чтобы стимулировать устойчивый рост", - сказал Вивек Дхар, директор по исследованиям горнодобывающего и энергетического сырья в Commonwealth Bank of Australia.

По его словам, рынки могут снова сосредоточиться на более широкой перспективе макроэкономической слабости.

В то время как другие члены группы пообещали сохранить существующие сокращения до конца 2024 года, Россия не взяла на себя обязательства по дальнейшему ограничению добычи. Объединенные Арабские Эмираты обеспечили более высокую квоту на добычу на следующий год, а Саудовская Аравия потенциально может пожертвовать какой-либо частью своей квоты ради стабилизации рынка.

4 июня по итогам переговоров страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года.

ОПЕК+ скачивает около 40% мировой нефти, поэтому ее политические решения могут оказать значительное влияние на цены на нефть. ОПЕК+ уже принимала решение о сокращении на 2 миллиона баррелей в сутки, согласованное в прошлом году, что составляет 2% мирового спроса. В апреле организация также договорилась о внезапном добровольном сокращении на 1,6 миллиона баррелей в сутки, которое вступило в силу в мае и будет действовать до конца 2023 года.