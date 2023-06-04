По итогам переговоров 4 июня страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Новое расширенное соглашение предусматривает, что Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн баррелей в июле.

"Сокращение Эр-Риядом на 1 миллион баррелей в день может быть продлено после июля, если это необходимо. Это саудовский леденец", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз.

Как у крупнейших поставщиков нефти, целевые уровни добычи Саудовской Аравии и РФ на 2023 год одинаковы — 10,478 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+ выкачивает около 40% мировой нефти, поэтому ее политические решения могут оказать значительное влияние на цены на нефть. ОПЕК+ уже принимала решение о сокращении на 2 миллиона баррелей в сутки, согласованное в прошлом году, что составляет 2% мирового спроса. В апреле организация также договорилась о внезапном добровольном сокращении на 1,6 миллиона баррелей в сутки, которое вступило в силу в мае и будет действовать до конца 2023 года.

Саудовская Аравия накануне заявила, что продлит свою часть соглашения о добровольном сокращении на 0,5 миллиона баррелей в сутки до 2024 года. Неизвестно, дополняет ли июльское сокращение на 1 миллион 0,5 миллиона баррелей в сутки, или последнее будет включено в июльское сокращение.

В то же время, накануне генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гайс призвал к расширению нефтеперерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты.

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