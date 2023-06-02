Генсек ОПЕК призывает увеличить мировые мощности по переработке нефтепродуктов

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гайс призывает к расширению нефтеперерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты.

Об этом он заявил на 13-й технической встрече ОПЕК со странами, не входящими в ОПЕК, сообщает пресс-служба организации.

Аль-Гайс отметил, что страны-члены ОПЕК прилагают исключительные усилия для расширения своих мощностей путем строительства нефтеперерабатывающих заводов, в частности Аль-Зур в Кувейте, Dangote в Нигерии и Джазан в Саудовской Аравии.

Он также подчеркнул важность технических дискуссий между членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК.

"Как обычно, эта встреча была организована для технических экспертов ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран-производителей и сосредоточена на предоставлении возможности обменяться мнениями относительно ключевых факторов, влияющих на развитие рынка нефти", — заявил Аль Гайс.

Такое техническое совещание созывается дважды в год для содействия обмену знаниями и мнениями об условиях рынка нефти, а также других ключевых тем, связанных с энергетикой, укрепляя тем самым взаимные связи и понимание между странами.

После того, как в понедельник, 29 мая в США было достигнуто предварительное соглашение по верхнему пределу госдолга страны цены на нефть выросли.

Аналитики считают рост цен в результате сделки по долгу кратковременным. По словам представителя компании IG Тони Сикамора, устойчивость подорожания сомнительна, ведь существует большая вероятность, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в июне после того, как желаемый показатель инфляции страны вырос больше, чем ожидалось в апреле.