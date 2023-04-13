США теряет позиции в нефтяном альянсе с Саудовской Аравией

Саудовско-российский нефтяной альянс может повлечь за собой всевозможные проблемы для экономики США — и даже для кампании по переизбранию президента Джо Байдена. Нынешнее решение ОПЕК+ сократить добычу сырой нефти во второй раз после того, как Байден прилетел в Саудовскую Аравию прошлым летом в поисках увеличения, может быть только началом.

Объявление от 2 апреля, которое повысило цены на нефть примерно на 5 долларов за баррель означает, что риски рецессии больше, чем ожидалось, пишет Вloomberg.

Отмечается, что в результате потребители тратят больше на энергоносители, будут иметь меньше денег на другие вещи, а инфляция будет выше. При этом российский президент Владимир Путин получит больше доходов по финансированию своей атаки на Украину.

Более важно то, что шаги ОПЕК+ говорят о вероятной динамике цен на нефть в ближайшие годы.

Саудовская Аравия удаляется от сотрудничества с Вашингтоном. Саудовцы устанавливают уровень добычи нефти в координации с Россией. Когда они хотели смягчить напряженность с региональным соперником Ираном, они обратились в Китай, чтобы он заключил соглашение, при этом США остались без внимания. Иными словами, влияние Запада на нефтяной картель достигло самого низкого уровня за последние десятилетия.

После того, как ОПЕК+ дважды решила сократить добычу после визита президента Байдена в Саудовскую Аравию, представитель Госдепартамента сказал, что администрация сосредоточена на снижении внутренних цен на энергоносители и обеспечении энергетической безопасности США. В Вашингтоне считают сокращение добычи нецелесообразным ввиду продолжающейся волатильности рынка.

Отмечается, что для общемировой экономики снижение предложения нефти и повышение цен плохой новостью. Крупнейшие экспортеры, конечно, большие победители. Для импортеров, как и для большинства европейских стран, более дорогая энергия является двойным ударом — тормозит рост даже при росте инфляции.

США находятся где-то посередине. На каждые 5 долларов рост цен на нефть инфляция в США будет расти на 0,2 процентного пункта – это не резкое изменение, но в то время, когда Федеральная резервная система пытается взять цены под контроль, это тоже не желательно.

Нефть подорожала более чем на 5% после заявления ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим производителем, объяснила, что такое решение направлено на поддержание стабильности нефтяного рынка.