США втрачає позиції у нафтовому альянсі з Саудівською Аравією

Саудівсько-російський нафтовий альянс може спричинити всілякі проблеми для економіки США — і навіть для кампанії з переобрання президента Джо Байдена. Цьогомісячне рішення ОПЕК+ скоротити видобуток сирої нафти вдруге після того, як Байден прилетів до Саудівської Аравії минулого літа в пошуках збільшення, може бути лише початком.

Оголошення від 2 квітня, яке підвищило ціни на нафту приблизно на 5 доларів за барель означає, що ризики рецесії є більшими, ніж очікувалося, пише Вloomberg.

Зазначається, що внаслідок цього споживачі витрачають більше на енергоносії, матимуть менше грошей на інші речі, а інфляція буде вищою. При цьому російський президент Володимир Путін отримає більше доходів для фінансування своєї атаки на Україну.

Більш важливим є те, що кроки ОПЕК+ говорять про ймовірну динаміку цін на нафту в найближчі роки.

Саудівська Аравія віддаляється від співпраці з Вашингтоном. Саудівці встановлюють рівень видобутку нафти в координації з Росією.Коли вони хотіли пом’якшити напруженість із регіональним суперником Іраном, вони звернулися до Китаю, щоб він уклав угоду, при цьому США залишилися поза увагою. Іншими словами, вплив Заходу на нафтовий картель досяг найнижчого рівня за останні десятиліття.

Після того як ОПЕК+ двічі вирішила скоротити видобуток після візиту президента Байдена до Саудівської Аравії, представник Держдепартаменту сказав, що адміністрація зосереджена на зниженні внутрішніх цін на енергоносії та забезпеченні енергетичної безпеки США. У Вашингтоні вважають скорочення видобутку недоцільним з огляду на триваючу волатильність ринку.

Зазначається, що для загальносвітової економіки зниження пропозиції нафти та підвищення цін є поганою новиною. Найбільші експортери, звичайно, є великими переможцями. Для імпортерів, як і для більшості європейських країн, дорожча енергія є подвійним ударом — гальмує зростання навіть за зростання інфляції.

США знаходяться десь посередині. На кожні 5 доларів зростання цін на нафту інфляція в США зростатиме на 0,2 відсоткового пункту — це не різка зміна, але в той час, коли Федеральна резервна система намагається взяти ціни під контроль, це також не бажано.

Нафта подорожчала на понад 5% після заяви ОПЕК+ про подальше скорочення видобутку. Саудівська Аравія, яка є найбільшим виробником, пояснила, що таке рішення спрямоване на підтримку стабільності нафтового ринку.