Саудівська Аравія постачатиме нафту в Азію попри рішення ОПЕК+

Державний нафтовий гігант Saudi Aramco поставить повний обсяг сирої нафти прописаний у контракті, декільком північноазійським покупцям, незважаючи на свою обіцянку скоротити видобуток на 500 000 барелів на день.

Це сталося після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзники, відомі як ОПЕК+, здивували ринки минулого тижня, оголосивши про додаткове скорочення видобутку на 1,16 мільйона барелів на день з травня до кінця року, пише Reuters.

Інвестори Saudi Aramco пильно спостерігали за тим, чи можуть заплановані скорочення видобутку зменшити поставки в Азію. Їх цікавило, чи може скорочення вплинути на постачання, чи воно спрямоване лише на те, щоб підтримати ціни на нафту.

Оголошення ОПЕК+ про зменшення видобутку призвело до того, що ф’ючерси на нафту Brent і West Texas Intermediate США підскочили на 6% минулого тижня, повернувшись до рівня, який востаннє спостерігався в листопаді.

Минулого тижня Saudi Aramco здивувала ринок, піднявши ціни на флагманську легку нафту Arab Light, яку вона продає в Азію. Они також підвищив ціни на інші сорти нафти для азіатських клієнтів на тлі очікувань скорочення пропозиції на ринку.

Очікувалося, що попит на нафту в Азії знизиться у другому кварталі, оскільки кілька нафтопереробних заводів в Азії, а саме Sinopec, третій за величиною нафтопереробний завод Південної Кореї, афілійована компанія Aramco S-Oil Corp, японська Fuji Oil і Idemitsu Kosan закривають загальну потужність перегонки сирої нафти на 1,15 мільйона барелів на добу в травні.

Тим не менш, деякі інвестори налаштовані на відновлення попиту на нафту в Китаї та очікують, що світові ринки нафти затягнуться у другій половині цього року та піднімуть ціни до 100 доларів за барель.

Організація країн-експортерів нафти вважає, що найкращою відповіддю на ринкові потрясяння, спричині банківською кризоюрост, буде уримання позицій по видобуванні нафти.