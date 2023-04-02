В ОПЕК+ не зменшуватимуть видобуток нафти попри зниження ціни

Організація країн-експортерів нафти вважає, що найкращою відповіддю на ринкові потрясяння, спричині банківською кризоюрост, буде уримання позицій по видобуванні нафти.

В ОПЕК+ демонструють всі ознаки того, що коаліція з 23 країн буде підтримувати стабільний рівень видобування нафти протягом усього року. Передбачається, що після наради керівників жодних обмежень вводитися не буде, повідомляє Вloomberg.

"ОПЕК+ може втручатися в ринки, коли відчуває надлишок пропозиції, але більш ймовірно, що як тільки ми пройдемо через це, ми побачимо, що ринок наближається зробити резервну копію", - казав Марко Дунанд, виконавчий директор товарного трейдера Mercuria Energy Group Ltd.

Видання повідомляє, що російський експорт нафти виявився стійким до міжнародних санкцій, тому в ОПЕК+ не впевнені, що ціни після різкого падіння повернуться до 100 доларів за барель.

Прогноз ринку нафти, який стоїть перед Організацією країн-експортерів нафти та її партнерами, залишається туманним, а відлуння від краху Silicon Valley Bank і розвалу Credit Suisse Group AG ще більше затьмарили перспективи нафти.

Зазначається, за даними Міжнародного енергетичного агентства в Парижі, світовий попит на нафту цього року зросте до рекордних 102 млн барелів на день, що може призвести до дефіциту на ринку влітку цього року.

Крім того, РФ, яка є членом ОПЕК+, оголосила про скорочення видобутку на 500 000 барелів на день цього місяця у відповідь на санкції і пообіцяла утримати це скорочення до червня.

20 березня ціна на нафту впала до найнижчого рівня за 15 місяців через побоювання рецесії, яка може призвести до зниження попиту на пальне.