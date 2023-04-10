Саудовская Аравия будет поставлять нефть в Азию, несмотря на решение ОПЕК+

Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco поставит полный объем сырой нефти, прописанный в контракте, нескольким североазиатским покупателям, несмотря на свое обещание сократить добычу на 500 000 баррелей в день.

Это произошло после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, известные как ОПЕК+, удивили рынки на прошлой неделе, объявив о дополнительном сокращении добычи на 1,16 миллиона баррелей в день с мая по конец года, пишет Reuters.

Инвесторы Saudi Aramco пристально наблюдали за тем, могут ли запланированные сокращения добычи снизить поставки в Азию. Их интересовало, может ли сокращение повлиять на поставки или направлено лишь на то, чтобы поддержать цены на нефть.

Объявление ОПЕК+ об уменьшении добычи привело к тому, что фьючерсы на нефть Brent и West Texas Intermediate США подскочили на 6% на прошлой неделе, вернувшись в последний раз наблюдавшийся в ноябре уровень.

На прошлой неделе Saudi Aramco удивила рынок, подняв цены на флагманскую легкую нефть Arab Light, которую она продает в Азию. Они также повысили цены на другие сорта нефти для азиатских клиентов на фоне ожиданий сокращения предложения на рынке.

Ожидалось, что спрос на нефть в Азии снизится во втором квартале, поскольку несколько нефтеперерабатывающих заводов в Азии, а именно Sinopec, третий по величине нефтеперерабатывающий завод Южной Кореи, аффилированная компания Aramco S-Oil Corp, японская Fuji Oil и Idemitsu Kosan закрывают общую мощь. сырой нефти на 1,15 миллиона баррелей в сутки в мае.

Тем не менее некоторые инвесторы настроены на восстановление спроса на нефть в Китае и ожидают, что мировые рынки нефти затянутся во второй половине этого года и поднимут цены до 100 долларов за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти считает, что лучшим ответом на рыночные потрясения, вызванные банковским кризисом рост, будет удержание позиций по добыче нефти.