Нефть подорожала после договоренности о потолке госдолга США

Цены на нефть выросли в понедельник, 29 мая, после того, как в США было достигнуто предварительное соглашение относительно верхнего предела госдолга страны. Об этом пишет Reuters.

По состоянию на 06:36 по Гринвичу (08:36 по киевскому времени), фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 45 центов, то есть на 0,6% - до 77,40 долларов за баррель. А американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 73,2 доллара за баррель, что дороже на 53 центов, то есть на 0,7%.

Одной из причин такого роста называют то, что президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти договорились о приостановлении потолка долга в размере 31,4 трлн долларов и ограничении государственных расходов на следующие два года.

Также Reuters указывает на то, что министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман предупредил продавцов, делающих ставки на падение цен на нефть, чтобы они "остерегались болезненных ощущений". Эти слова были восприняты как сигнал о том, что в ОПЕК+ могут принять решение о еще большем сокращении добычи нефти.

Аналитики считают рост цен в результате сделки по долгу кратковременным. По словам представителя компании IG Тони Сикамора, устойчивость подорожания сомнительна, ведь существует большая вероятность, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в июне после того, как желаемый показатель инфляции страны вырос больше, чем ожидалось в апреле.