Нафта подорожчала після домовленості щодо стелі держборгу США

Ціни на нафту зросли в понеділок, 29 травня, після того, як у США було досягнуто попередньої угоди щодо верхньої межі держборгу країни . Про це пише Reuters.

Станом на 06:36 за Гринвічем (08:36 за київським часом), ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 45 центів, тобто на 0,6%, – до 77,40 доларів за барель. А американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 73,2 долара за барель, що дорожче на 53 центи, тобто на 0,7%.

Однією з причин такого зростання називають те, що президент США Джо Байден і спікер Палати представників США Кевін Маккарті домовилися про призупинення стелі боргу боргу в розмірі 31,4 трлн доларів і обмеження державних витрат на наступні два роки.

Також Reuters вказує на те, що міністр енергетики Саудівської Аравії Абдулазіз бін Салман попередив продавців, які роблять ставки на падіння цін на нафту, щоб вони "остерігалися болісних відчуттів". Ці слова було сприйнято як сигнал про те, що в ОПЕК+ можуть ухвалити рішення про ще більше скорочення видобутку нафти.

Аналітики вважають зростання цін в результаті угоди щодо боргу короткочасним. За словами представника компанії IG Тоні Сикамора, стійкість подорожчання є сумнівною, адже існує більша ймовірність, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки в червні після того, як бажаний показник інфляції країни зріс більше, ніж очікувалося в квітні.