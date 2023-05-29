Ціни на автогаз ростуть після заборони ввозити в Україну пальне невизначеного походження

Після того як вступила в дію заборона ввозити в Україну пальне невизначеного походження. Разом з цим, ціни на бензин та дизпаливо припинили падіння в гурті та на АЗС. Ринок очікує результатів засідання ОПЕК 4 червня, котрі визначать ціни на нафту.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що зараз учасники українського паливного ринку очікують результатів засідання країн-членів ОПЕК, за результатами якого можуть бути переглянуті квоти на видобуток нафти, що може спричинити здорожчання сировини.

"Якщо буде скорочення видобутку, це дуже істотно збільшить ціни на нафту до 85-86 доларів за барель. В Україні це може підвищити ціну на дизпаливо на 7-8 грн/л. Якщо це підвищення цін співпаде з поверненням старих ставок ПДВ, то ситуація на 1 липня буде взагалі сумна, оскільки пальне здорожчає ще більше. Тож зараз ми всі чекаємо на те чим закінчиться засідання ОПЕК 4 червня", - говорить Льоушкін.

Бізнесмен зазначає, що на минулому тижні(22 травня - 28 травня) ціни на бензин та дизпаливо в цілому припинили знижуватися, лише окремі оператори АЗС робили невеликі кроки в бік зниження. Бізнесмен очікує, що подальших знижень цін на пальне не буде.

"Ринок досяг дна і більше знижуватися нема куди. Єдині хто зараз може знизити ціну це мережа "Авіас", котра досі залишається в дорогому сегменті. Але цілком ймовірно, що вони не робитимуть жодних кроків в цьому напрямку і просто почекають підвищення цін після того, як зростуть податки", - говорить Льоушкін.

Бізнесмен каже, що споживання пального зараз знаходиться на доволі високому рівні, головним чином завдяки попиту з боку автоперевізників. Також в літній сезон активізувався попит з боку легкових автомобілів.

Ціни на бензин та дизпаливо на оптовому ринку теж стабілізувались як і на роздрібному. Затримки на прикордонних переходах майже не впливають на обсяги поставок палива в країну оскільки пальне активно постачають через Дунайські порти.

"В серпні, коли Дунай обміліє можуть бути скорочення поставок пального за цим напрямком. Разом з тим на нас чекає пік споживання через жнива. Але якщо трейдери нормально підготуються та накопичать необхідний обсяг пального ще в липні, то ми майже не відчуємо ці сезонні фактори", - каже Льоушкін.

При цьому він зауважує, що ціни на автогаз йдуть вгору в опті через те що почала діяти урядова заборона на ввіз пального невизначеного походження. Тому поставки автогазу з Польщі та Литви скоротились. Натомість активізувались поставки газу з південних напрямків.

"Газ, котрий надходить до нас з півдня, має всі необхідні документи, але він є дорожчим на 6 тис. грн/тонна, тож ми очікуємо зростання газу на АЗС на 3 грн/л", - каже Льоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко розповідає, що на минулому тижні ціни на пальне в гурті змінювалися досить стримано: від зростання в першій половині тижня, до зменшення ціни наприкінці. Однак загально ситуація сприймалася доволі стабільно і ціни залишалися в окремих випадках без руху.

Станом на 26 травня, середня ціна дизпального автонормами зросла на 0,2% (+0,07 грн/л) щодо 19 травня, до 33,77 грн/л (895 доларів/тонна без податків). При цьому спотова ціна 26 травня на дизпальне у Європі зменшилась щодо 19 травня на 9-13 доларів/тонна за північно-західними базисами відвантаження, та на 10 доларів/тонна – по Середземномор’ю, до 685-720 доларів/тонна і 679-690 доларів/тонна відповідно.

"За неповний місяць травня частка імпорту ДП автомобільним транспортом становить 38,4%. За результатами другої декади місяця зафіксовано зменшення середньої ціни імпорту ресурсу на кордоні до розмитнення до 819 доларів/тонна проти 835 доларів/тонна у першій. Однак на початку третьої декади травня позначено підвищення імпортної вартості ДП автонормами, яка в середньому наразі сягає 834 доларів/тонна. Зокрема, середній показник за неповний місяць становить 828 доларів/тонна при максимальному показнику 854 доларів/тонна на початку травня", - каже Сіренко.

За його словами, пропозиції дизпалива на внутрішньому ринку розпочинаються від 30,80-30,90 грн/л на умовах передплати із подальшим відвантаженням в межах декількох днів на півдні країни. А пропозиції ресурсу без необхідності очікування розпочинались від 31,30-31,50 грн/л з підвищенням до 31,70-31,80 грн/л.

Пропозиції автомобільних партій ресурсу з-за кордону на умовах переливу або доставкою до прикордонних базисів, були встановлені переважно від 31,50 грн/л ($826/т без податків).

Середня ціна дизпалива в Одеській області 26 травня становила 31,93 грн/л проти 31,96 грн/л 19 травня. За південно-західним напрямком ціни на дизпаливо утримуються від 31,80-32,20 грн/л, а на Заході розпочинались від 32,40-32,80 грн/л, проте переважна більшість трейдерів утримує пропозиції ближче до 33,00-33,50 грн/л. Середня ціна ДП за прикордонними областями знаходиться в межах 32,60-33,94 грн/л.

У п’ятницю 26 травня середня роздрібна націнка на ДП продовжила зменшення, позначив скорочення протягом тижня на 0,50 грн/л, до 9,64 грн/л.

За словами Сіренка, з 20 травня, обсяги перетину партій скрапленого газу польським кордоном відновилися до рівня 1-1,3 тис. т на добу, проти 0,8-0,9 тис. т в другу декаду.

"За оцінкою імпортерів протягом 1-24 травня надійшло до 61 тис. т скрапленого газу, що відповідає динаміці поставок у квітні. Вартість залізничних партій на кордоні України на початку третьої декади травня лишалася на рівні 675 доларів/т (від 31000 грн/т після розмитнення), і автопартій – 615 доларів/тонна (від 28700 грн/т після розмитнення)", - каже експерт.

Він зазначає, що після введення обов’язкової сертифікації поставок в Україну, литовські продавці підвищують ціни пропозицій до 520 євро/тонна-530євро/тонна на ресурс з нафтопереробних заводів в Мажейкяї та Каунасі.

"Попри сталі обсяги наповнення ринку трейдери намагаються "розіграти" на користь збільшення цін минулу ситуацію з заторами на кордоні та очікуване зростання вартості закупки імпортного газу. Після зростання вартості газу українського виробництва на 2-3% до діапазону 34421-36350 грн/тонна, почали активніше коригувати цінники продавці імпортного газу", - говорить Сіренко.

За словами експерта, за тиждень середня ціна пропозиції на умовах самовивозу в країні зросла на 767 грн/тонна, до 35305 грн/тонна. У Волинській та Львівській областях діапазон цін газу на умовах самовивозу збільшився до 32500-34000 грн/тонна, проти 32000-33400 грн/тонна станом на 19 травня.

На Заході, середня ціна разом з сусідніми областями за тиждень збільшилася на 568 грн/тонна до 33 985 грн/тонна на умовах самовивозу. На Півдні газ подорожчав до 33500-35300 грн/тонна, проти до 32700-34500 грн/тонна станом на 19 травня. В Київській області середня ціна зросла на 710 грн/тонна до 36127 грн/тонна.

Сіренко розповідає, що на роздрібному ринку бензину та дизельного пального наприкінці минулого тижня ціни змінювали лише два оператори АЗС. Рівенський оператор Олас знизив вартість дизпального на 0,4 грн/л та державна U.GO зробила дешевше на 0,2 грн/л бензин А-92 та ДП.

А ось ціни на автогаз почали зростати. Так, на 20 коп./л зросла ціна на більшості станцій Avantage7, до 20,15 грн/л ($850/т без податків), а на KLO – на 45 коп./л до 21,94 грн/л. Водночас на АЗС ОККО в Києві та Київській області ціну спочатку підвищили на 50 коп./л, а потім зменшили на 20 коп./л, до 22,29 грн/л. На 10-30 коп./л в більшості регіонів збільшили вартість оператори "БРСМ-Нафта" та Motto, до середніх 20,98 грн/л податків) та 21,35 грн/л, відповідно. Також на більшості АЗС Amic Energy ціна зросла на 20 коп./л.

Так, середня ціна на LPG на АЗС зросла на 4 коп./л, до 21,72 грн/л, а співвідношення вартості літру газу до середньої ціни А-95 зараз становить – 48,7%.