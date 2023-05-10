Уряд заборонив імпорт пального невизначеного походження. Чи виростуть ціни на АЗС?

Навіть вже після початку повномасштабної війни попри чисельні санкції та ембарго російське пальне потрапляло в Україну через треті країни. Щоб припинити поставки палива з країни агресора Кабінет міністрів прийняв постанову яка забороняє ввіз в Україну нафтопродуктів невизначеного походження.

Про те, що відповідне урядове рішення вже прийнято на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник. За його словами Кабмін ввів заборону на такі товари невизначеного походження як:

нафта й нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), сирі;

нафта і нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих;

продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів;

відпрацьовані нафтопродукти;

гази нафтові й інші вуглеводні в газоподібному стані;

паливо моторне альтернативне, в іншому місці не зазначене;

біодизель та його суміші, що не містять або містять менше 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід.

Варто зазначити, що наразі відповідне урядове рішення ще не вступило в дію, а його остаточна редакція поки що невідома.

У Нафтогазовій асоціації України розповіли привітали це урядове рішення та розповіли, що раніше неодноразово звертались до Уряду з закликом обмежити потрапляння в Україну російського палива.

"Це призводило до знищення диверсифікованої системи постачань моторних палив та підриву енергетичної безпеки країни. Тобто це ризик сісти на паливну голку від країни агресора, яку вона забере у зручний для неї час, спровокувавши різкий дефіцит та стрімке зростання цін. Не кажучи вже про те, що купувати пальне в країни-агресора під час війни із нею та підтримувати тим самим її економіку – це абсурд", - зазначали в НАУ.

В НАУ розповіли, що на ринку дизельного пального (ДП) потік ресурсу сумнівного походження активізувався після 5 лютого, коли набуло чинності європейське ембарго на імпорт російських нафтопродуктів. Дисконти на російське пальне сягають $200/т, або 25% від альтернативних варіантів, що спонукає багато несумлінних трейдерів шукати шляхи для його постачання в Україну.

Чи закриє це рішення ринок для російського палива?

Аналітик консалтингової групи “А-95” Артем Куюн розповідає, що російське пальне після початку повномасштабної війни приїжджало до України за схемами реекспорту. Зокрема через Польщу та країни Балтії до нас надходив значний обсяг російського автогазу. До прикладу, раніше Литва майже не імпортувала з Росії скраплений газ, а зараз імпортує 60 тис. тонн на місяць. Там цей газ змішується з європейським та потім потрапляв до України як литовський газ. Так само, з південного напрямку до України потрапляло дизельне пальне.

Експерт вважає, що того урядового рішення яке наразі прийнято недостатньо для повного закриття українського ринку для російського пального. Але це може стати першим кроком у цьому напрямку.

"Раніше імпортер просто декларував країну походження пального, а зараз він мусить довести, що пальне котре він завозить не російське. Щоб на митниці впевнилися що пальне не з Росії там вимагатимуть сертифікат походження. Це документ, котрий є стандартизованим у всьому світі. У нас такі сертифікати видають в Торгово-промисловій палаті, а от у сусідній Польщі цей документ можна отримати в ТПП, на митниці, в порту та на заводі, котрий виробляє продукцію", - каже Куюн.

Він зазначає, що такі сертифікати раніше не були суворо підзвітними документами, як, наприклад сертифікати якості. Тож наступним логічним кроком було б посилити контроль за їх видачею.

Іншою лазівкою експерт вважає, такі країни як Туреччина, Єгипет чи інші країни Північної Африки, куди росіяни зараз активно постачають своє пальне.

"Туреччина щомісяця імпортує 1,5 млн тонн дизелю з Росії. Також значні обсяги російського пального йдуть до Єгипту, Марокко та Об'єднаних Арабських Еміратів. Звідти пальне можуть спокійно експортувати до України з місцевими сертифікатами. Так в Александрії російське пальне в певній пропорції можуть змішати з американським і країна походження російського палива буде вже Єгипет, а не Росія. З тими сертифікатами, які надаватимуть європейські органи буде легше оскільки там є сильні регуляторні органи та все можна буде відслідкувати. А от в країнах Північної Африки рівень корупції значно вищий ніж в Україні й там все можна купити та продати", - каже Куюн.

Чи виростуть ціни на пальне?

На думку Куюна таке урядове рішення навряд чи суттєво вплине на ціни дизельного пального, проте може дещо трансформувати ринок скрапленого газу в Україні. Загалом якби Україна повністю відмовилася від російського автогазу ціни виросли б на 3,5 грн/л, але на думку експерта це малоймовірний сценарій.

"На першому етапі трейдерам, котрі раніше наживалися на продажі російського скрапленого газу буде досить важко, вони шукатимуть можливість отримати сертифікати походження. Можливо вони знайдуть можливість отримати такі сертифікати в третіх країнах. Я думаю, на ринку скрапленого газу буде певна турбулентність на короткий час до трьох тижнів і ціни можуть дещо підрости до 1 гривні за літр, але потім вони знову впадуть", - каже Куюн.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що дана постанова жодним чином не вплине на ринок.

"Це нічого не дасть доки є країни, котрі хочуть заробляти на ситуації. Головним чином це Туреччина, Індія чи Єгипет. Наш Уряд навряд чи захоче сваритися з урядами цих країн та не вводитиме ембарго на поставки палива звідти. Але навіть якщо це трапиться, це лише зробить цепочку довшою - російське паливо з Туреччини буде продаватися до Греції і до нас надходитиме вже грецьке пальне. Ціни не зміняться", - каже Льоушкін.