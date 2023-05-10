Правительство запретило импорт горючего неопределенного происхождения. Вырастут ли цены на АЗС?

Даже уже после начала полномасштабной войны, несмотря на многочисленные санкции и эмбарго, российское горючее попадало в Украину через третьи страны. Чтобы прекратить поставки топлива из страны агрессора Кабинет министров принял постановление, запрещающее ввоз в Украину нефтепродуктов неопределенного происхождения.

О том, что соответствующее правительственное решение уже принято на своей странице в Facebook, сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник. По его словам, Кабмин ввел запрет на такие товары неопределенного происхождения как:

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), сырые;

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), кроме сырых;

продукты, в другом месте не указанные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (минералов), причем эти нефтепродукты являются основными составными частями продуктов;

отработанные нефтепродукты;

газы нефтяные и другие углеводороды в газообразном состоянии;

топливо моторное альтернативное, в другом месте не указано;

биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Стоит отметить, что соответствующее правительственное решение еще не вступило в действие, а его окончательная редакция пока неизвестна.

Вместе с этим в Нефтегазовой ассоциации Украины рассказали, что приветствовали это правительственное решение и рассказали, что ранее неоднократно обращались в Правительство с призывом ограничить попадание в Украину российского топлива.

"Это приводило к уничтожению диверсифицированной системы поставок моторных топлив и подрыву энергетической безопасности страны. То есть это риск сесть на топливную иглу от страны агрессора, которую она отнимет в удобное для нее время, спровоцировав резкий дефицит и стремительный рост цен. Не говоря уже о том, что покупать горючее у страны-агрессора во время войны с ней и поддерживать тем самым ее экономику – это абсурд", - отмечали в НАУ.

В НАУ рассказали, что на рынке дизельного горючего (ДТ) поток ресурса сомнительного происхождения активизировался после 5 февраля, когда вступило в силу европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Дисконты на российское горючее достигают $200/т, или 25% от альтернативных вариантов, что побуждает многих недобросовестных трейдеров искать пути для его поставки в Украину.

Закроет ли это решение рынок для российского топлива?

Аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн рассказывает, что российское горючее после начала полномасштабной войны приезжало в Украину по схемам реэкспорта. В частности, через Польшу и страны Балтии к нам поступал значительный объем российского автогаза. К примеру, ранее Литва почти не импортировала из России сжиженный газ, а сейчас импортирует 60 тыс. тонн в месяц. Там этот газ смешивается с европейским и затем попадал в Украину как литовский газ. Так же с южного направления в Украину попадало дизельное топливо.

Эксперт считает, что того правительственного решения, которое сейчас принято недостаточно для полного закрытия украинского рынка для российского горючего. Но это может стать первым шагом в этом направлении.

"Раньше импортер просто декларировал страну происхождения горючего, а сейчас он должен доказать, что горючее, которое он завозит не российское. Чтобы на таможне убедились, что горючее не из России там потребуют сертификат происхождения. Это документ, который является стандартизированным во всем мире. У нас такие сертификаты выдают в Торгово-промышленной палате, а вот в соседней Польше этот документ можно получить в ТПП, на таможне, в порту и на заводе, производящем продукцию", - говорит Куюн.

Он отмечает, что такие сертификаты ранее не являлись строго подотчетными документами, как, например, сертификаты качества. Следующим логическим шагом было бы усилить контроль за их выдачей.

Другой лазейкой эксперт считает такие страны как Турция, Египет или другие страны Северной Африки, куда россияне сейчас активно поставляют свое горючее.

"Турция ежемесячно импортирует 1,5 млн тонн дизеля из России. Также значительные объемы российского горючего идут в Египет, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты. Оттуда топливо могут спокойно экспортировать в Украину с местными сертификатами. Так в Александрии российское топливо в определенной пропорции могут смешать с американским и страна происхождения российского топлива будет уже Египет, а не Россия.С теми сертификатами, которые будут предоставлять европейские органы, будет легче, поскольку там есть сильные регуляторные органы и все можно будет отследить, а вот в странах Северной Африки уровень коррупции значительно выше, чем в Украине и там все можно купить и продать», – говорит Куюн.

Вырастут ли цены на горючее?

По мнению Куюна, такое правительственное решение вряд ли существенно повлияет на цены дизельного топлива, однако может несколько трансформировать рынок сжиженного газа в Украине. В целом, если бы Украина полностью отказалась от российского автогаза, цены выросли бы на 3,5 грн/л, но, по мнению эксперта, это маловероятный сценарий.

"На первом этапе трейдерам, ранее наживавшимся на продаже российского сжиженного газа, будет достаточно трудно, они будут искать возможность получить сертификаты происхождения. Возможно они найдут возможность получить такие сертификаты в третьих странах. Я думаю, на рынке сжиженного газа будет определенная турбулентность на короткое время до трех недель и цены могут подрасти до 1 гривны за литр, но потом они снова упадут", - говорит Куюн.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что данное постановление никоим образом не повлияет на рынок.

"Это ничего не даст пока есть страны, которые хотят зарабатывать на ситуации. Главным образом это Турция, Индия или Египет. Наше правительство вряд ли захочет ссориться с правительствами этих стран и не будет вводить эмбарго на поставки топлива оттуда. Но даже если это случится, это только сделает цепочку длиннее - российское топливо из Турции будет продаваться в Грецию и к нам будет поступать уже греческое горючее. Цены не изменятся", - говорит Леушкин.