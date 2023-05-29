Цены на автогаз растут после запрета ввоза в Украину горючего неопределенного происхождения

После того как вступил в силу запрет ввозить в Украину горючее неопределенного происхождения. При этом цены на бензин и дизтопливо прекратили падение в группе и на АЗС. Рынок ожидает результатов заседания ОПЕК 4 июня, которые определят цены на нефть.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что сейчас участники украинского топливного рынка ожидают результатов заседания стран-членов ОПЕК, по результатам которого могут быть пересмотрены квоты на добычу нефти, что может привести к удорожанию сырья.

"Если будет сокращение добычи, это очень существенно увеличит цены на нефть до 85-86 долларов за баррель. В Украине это может повысить цену на дизтопливо на 7-8 грн/л. Если это повышение цен совпадет с возвратом старых ставок НДС, то ситуация на 1 июля будет вообще грустная, поскольку горючее подорожает еще больше. Поэтому сейчас мы все ждем того, чем закончится заседание ОПЕК 4 июня", - говорит Леушкин.

Бизнесмен отмечает, что на прошлой неделе (22 мая – 28 мая) цены на бензин и дизтопливо в целом прекратили снижаться, лишь отдельные операторы АЗС делали небольшие шаги в сторону снижения. Бизнесмен ожидает, что дальнейших снижений цен на горючее не будет.

"Рынок достиг дна и больше снижаться некуда. Единственные, кто сейчас может снизить цену, это сеть "Авиас", которая до сих пор остается в дорогом сегменте. Но вполне вероятно, что они не будут делать никаких шагов в этом направлении и просто подождут повышения цен после того, как вырастут налоги", – говорит Леушкин.

Бизнесмен говорит, что потребление топлива сейчас находится на достаточно высоком уровне, главным образом, благодаря спросу со стороны автоперевозчиков. Также в летний сезон активизировался спрос со стороны легковых автомобилей.

Цены на бензин и дизтопливо на оптовом рынке тоже стабилизировались как на розничном. Задержки на пограничных переходах почти не влияют на объемы поставок топлива в страну, поскольку горючее активно поставляют через Дунайские порты.

"В августе, когда Дунай обмелеет может быть сокращение поставок горючего по этому направлению. Вместе с тем нас ждет пик потребления из-за жатвы. Но если трейдеры нормально подготовятся и накопят необходимый объем горючего еще в июле, то мы почти не ощутим эти сезонные факторы", – говорит Леушкин.

При этом он отмечает, что цены на автогаз идут вверх в опте из-за того, что начал действовать правительственный запрет на ввоз горючего неопределенного происхождения. Потому поставки автогаза из Польши и Литвы сократились. А активизировались поставки газа с южных направлений.

"Газ, поступающий к нам с юга, имеет все необходимые документы, но он дороже на 6 тыс. грн/тонна, поэтому мы ожидаем роста газа на АЗС на 3 грн/л", - говорит Леушкин.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко рассказывает, что на прошлой неделе цены на горючее в группе менялись достаточно сдержанно: от роста в первой половине недели до уменьшения цены в конце. Однако общая ситуация воспринималась достаточно стабильно и цены оставались в отдельных случаях без движения.

По состоянию на 26 мая, средняя цена дизтоплива автонормами выросла на 0,2% (+0,07 грн/л) по отношению к 19 мая, до 33,77 грн/л (895 долларов/тонна без налогов). При этом спотовая цена 26 мая на дизтопливо в Европе уменьшилась по отношению к 19 мая на 9-13 долларов/тонна по северо-западным базисам отгрузки, и на 10 долларов/тонна – по Средиземноморью, до 685-720 долларов/тонна и 679- 690 долларов/тонна соответственно.

"За неполный месяц мая доля импорта ГП автомобильным транспортом составляет 38,4%. По результатам второй декады месяца зафиксировано уменьшение средней цены импорта ресурса на границе до растаможки до 819 долларов/тонна против 835 долларов/тонна в первой. Однако в начале третьей декады мая отмечено повышение импортной стоимости ГП автонормами, которая в среднем достигает 834 долларов/тонна. В частности, средний показатель за неполный месяц составляет 828 долларов/тонна при максимальном показателе 854 долларов/тонна в начале мая", - говорит Сиренко.

По его словам, предложения дизтоплива на внутреннем рынке начинаются от 30,80-30,90 грн/л на условиях подписки с последующей отгрузкой в пределах нескольких дней на юге страны. А предложения ресурса без необходимости ожидания начинались с 31,30-31,50 грн/л с повышением до 31,70-31,80 грн/л.

Предложения автомобильных партий ресурса из-за границы на условиях перелива или доставкой в пограничные базисы были установлены преимущественно от 31,50 грн/л ($826/т без налогов).

Средняя цена дизтоплива в Одесской области 26 мая составила 31,93 грн/л против 31,96 грн/л 19 мая. По юго-западному направлению цены на дизтопливо удерживаются от 31,80-32,20 грн/л, а на Западе начинались от 32,40-32,80 грн/л, однако большинство трейдеров удерживают предложения ближе к 33,00-33 50 грн/л. Средняя цена ГП по приграничным областям находится в пределах 32,60-33,94 грн/л.

В пятницу 26 мая средняя розничная наценка на ГП продолжила уменьшение, отметив сокращение в течение недели на 0,50 грн/л, до 9,64 грн/л.

По словам Сиренко , с 20 мая, объемы пересечения партий сжиженного газа польской границей возобновились до уровня 1-1,3 тыс. т в сутки против 0,8-0,9 тыс. т во вторую декаду.

"По оценке импортеров в течение 1-24 мая поступило до 61 тыс. т сжиженного газа, что соответствует динамике поставок в апреле. Стоимость железнодорожных партий на границе Украины в начале третьей декады мая оставалась на уровне 675 долларов/т (от 31000 грн/т после растаможка), и автопартий – 615 долларов/тонна (от 28700 грн/т после растаможки)", - говорит эксперт.

Он отмечает, что после введения обязательной сертификации поставок в Украину, литовские продавцы повышают цены предложений до 520 евро/тонна-530 евро/тонна на ресурс с нефтеперерабатывающих заводов в Мажейкяе и Каунасе.

"Несмотря на устойчивые объемы наполнения рынка трейдеры пытаются "разыграть" в пользу увеличения цен прошлую ситуацию с пробками на границе и ожидаемый рост стоимости закупки импортного газа. После роста стоимости газа украинского производства на 2-3% до диапазона 34421-36350 грн/тонна, начали активнее корректировать ценники продавцы импортного газа", – говорит Сиренко.

По словам эксперта, за неделю средняя цена предложения на условиях самовывоза в стране выросла на 767 грн/тонна до 35305 грн/тонна. В Волынской и Львовской областях диапазон цен газа на условиях самовывоза увеличился до 32500-34000 грн/тонна против 32000-33400 грн/тонна по состоянию на 19 мая.

На Западе средняя цена вместе с соседними областями за неделю увеличилась на 568 грн/тонна до 33 985 грн/тонна на условиях самовывоза. На Юге газ подорожал до 33500-35300 грн/тонна, против до 32700-34500 грн/тонна по состоянию на 19 мая. В Киевской области средняя цена выросла на 710 грн/тонна до 36 127 грн/тонна.

Сиренко рассказывает, что на розничном рынке бензина и дизельного горючего в конце прошлой недели цены меняли только два оператора АЗС. Ровенский оператор Олас снизил стоимость дизтоплива на 0,4 грн/л и государственная U.GO сделала дешевле на 0,2 грн/л бензин А-92 и ДТ.

А вот цены на автогаз начали расти. Так, на 20 коп./л выросла цена на большинстве станций Avantage7, до 20,15 грн/л ($850/т без налогов), а на KLO – на 45 коп./л до 21,94 грн/л . В то же время, на АЗС ОККО в Киеве и Киевской области цену сначала повысили на 50 коп./л, а затем уменьшили на 20 коп./л, до 22,29 грн/л. На 10-30 коп./л в большинстве регионов увеличили стоимость операторы "БРСМ-Нефть" и Motto (до средних 20,98 грн/л налогов) и 21,35 грн/л соответственно. Также на большинстве АЗС Amic Energy цена выросла на 20 коп./л.

Так, средняя цена на LPG на АЗС выросла на 4 коп./л до 21,72 грн/л , а соотношение стоимости литра газа к средней цене А-95 сейчас составляет – 48,7%.