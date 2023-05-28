Дефолт скасовується: Байден і Конгрес дійшли згоди про підвищення стелі держборгу США

Президент США Джо Байден досягнув принципової домовленості з Конгресом щодо підвищення ліміту держборгу, що дозволить країні нівелювати загрозу дефолту.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що Байден і спікер Палати представників Конгресу Кевін Маккарті досягли попередньої домовленості про припинення дії стелі державного боргу в 31,4 трильйона доларів.

"Спікер Маккарті та я досягли бюджетної угоди. Ця угода - добра звістка для американського народу, тому що вона дозволяє уникнути того, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвело б до економічної рецесії зі спустошенням пенсійних заощаджень і втратою мільйонів робочих місць", - зазначив Байден.

Він додав, що текст законопроєкту ще доопрацюють та направлять на затвердження до Палати представників та Сенату.

Байден закликав обидві палати Конгресу відразу схвалити угоду.

"Я нещодавно розмовляв з президентом по телефону. Після того, як він витратив час і відмовлявся від переговорів протягом місяців, ми досягли принципової угоди, яка є гідною американського народу", - написав Маккарті у Twitter.

Як повідомляє Reuters, угода передбачає призупинення ліміту боргу до січня 2025 року, водночас обмеження витрат у бюджетах на 2024 та 2025 роки, повернення невикористаних коштів від COVID-19, прискорення процесу отримання дозволів на деякі енергетичні проекти та включає деякі додаткові вимоги щодо роботи для програм продовольчої допомоги для бідних американців.

Угода має запобігти економічно дестабілізуючому дефолту, якщо її підтримає Конгрес, перш ніж у Міністерства фінансів не вистачить грошей для покриття всіх своїх зобов'язань, якщо питання держборгу не буде вирішено до 5 червня.

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