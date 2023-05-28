Дефолт отменяется: Байден и Конгресс пришли к согласию о повышении потолка госдолга США

Президент США Джо Байден достиг принципиальной договоренности с Конгрессом о повышении лимита госдолга, что позволит стране нивелировать угрозу дефолта.

Об этом сообщает прессслужба Белого дома.

Отмечается, что Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о прекращении действия потолка государственного долга в 31,4 триллиона долларов.

"Спикер Маккарти и я достигли бюджетного соглашения. Это соглашение - хорошее известие для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест", - отметил Байден.

Он добавил, что текст законопроекта еще доработают и направят на утверждение в Палату представителей и Сенат.

Байден призвал обе палаты Конгресса сразу одобрить соглашение.

"Я недавно разговаривал с президентом по телефону. После того, как он потратил время и отказывался от переговоров в течение месяцев, мы достигли принципиального соглашения, которое достойно американского народа", - написал Маккарти в Twitter.

Как сообщает Reuters, соглашение предусматривает приостановку лимита долга до января 2025 года, в то же время ограничение расходов в бюджетах на 2024 и 2025 годы, возврат неиспользованных средств от COVID-19, ускорение процесса получения разрешений на некоторые энергетические проекты и включает некоторые дополнительные требования по работе для программ продовольственной помощи для бедных американцев.

Соглашение должно предотвратить экономически дестабилизирующий дефолт, если его поддержит Конгресс, прежде чем у Министерства финансов не хватит денег для покрытия всех своих обязательств, если вопрос госдолга не будет решен до 5 июня.

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