Генсек ОПЕК закликає збільшити світові потужності по переробці нафтопродуктів

Генеральний секретар ОПЕК Хайтам Аль Гайс закликає до розширення нафтопереробних потужностей у всьому світі для задоволення зростаючого попиту на нафтопродукти.

Про це він заявив на 13-й технічній зустрічі ОПЕК з країнами, що не входять до ОПЕК, повідомляє пресслужба OPEC.

Аль-Гайс зазначив, що країни-члени ОПЕК докладають виняткових зусиль для розширення своїх потужностей шляхом будівництва нафтопереробних заводів, зокрема Аль-Зур у Кувейті, Dangote у Нігерії і Джазан в Саудівській Аравії.

Він також підкреслив важливість технічних дискусій між членами ОПЕК і країнами, що не входять до ОПЕК.

"Як зазвичай, ця зустріч була організована для технічних експертів ОПЕК і країн-виробників, що не входять в ОПЕК, і зосереджена на наданні можливості обмінятися думками щодо ключових факторів, що впливають на розвиток ринку нафти", — заявив Аль Гайс.

Така технічна нарада скликається двічі на рік для сприяння обміну знаннями та думками щодо умов ринку нафти, а також інших ключових тем, пов’язаних з енергетикою, тим самим зміцнюючи взаємні зв’язки та розуміння між країнами.

Після того, як в понеділок, 29 травня у США було досягнуто попередньої угоди щодо верхньої межі держборгу країни ціни на нафту зросли.

Аналітики вважають зростання цін в результаті угоди щодо боргу короткочасним. За словами представника компанії IG Тоні Сикамора, стійкість подорожчання є сумнівною, адже існує більша ймовірність, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки в червні після того, як бажаний показник інфляції країни зріс більше, ніж очікувалося в квітні.