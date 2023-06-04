Страны ОПЕК+ пытаются договориться о сокращении добычи нефти

Обсуждение дальнейшего сокращения поставок нефти странами ОПЕК+ было приостановлено, хотя Саудовская Аравия и ее союзники пытались поддержать цену. Но позиции некоторых членов ослабли, поэтому переговоры продолжились и, возможно, страны могут договориться об уменьшении добычи.

Об этом сообщает международная деловая газета Financial Times.

По информации издания, организация может сократить поставки на рынок до 1 миллиона баррелей в день, что станет третьим сокращением, сделанным ОПЕК+ с октября.

Такие страны как Нигерия и Ангола нацелены на то, чтобы сохранить существующие показатели и планируют уклониться от сокращения. Более того, Нигерия хотела бы увеличить свой план добычи. Страна утверждает, что решила некоторые проблемы, сдерживавшие ее производство, и теперь готова выкачивать больше. Ангола также выступила против дальнейших сокращений.

Переговоры с другими производителями, включая Россию, по информации FT, также могут быть усложнены желанием повысить показатели производства.

В то же время, Саудовской Аравии нужна цена на нефть выше 80 долларов за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет, и финансировать некоторые из масштабных проектов. Поэтому страна настаивает на уменьшении производства для повышения цен.

Напомним, что еще недавно генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гайс призвал к расширению нефтеперерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты.

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