Первые результаты нефтегазовых санкций. Кремль теряет доходы и распродает свои резервы

Из-за санкций Кремль потерял свои нефтегазовые доходы, а российский бюджет в первом квартале 2023 года имеет значительный дефицит. Россияне распродают ликвидную часть своих резервов, чтобы удержать экономику и продолжить финансирование войны в Украине.

Уже почти пять месяцев работают санкции ЕС по ограничению российской нефти и установлению ценового потолка на продажу в третьи страны и два месяца как действуют санкции против российских нефтепродуктов . Из-за высокой зависимости российского бюджета от нефтегазовых доходов именно этот пакет санкций должен быть очень болезненным для Кремля и ослабить его способность финансировать войну в Украине.

Конечно же Кремль пытается обойти санкции через схемы реэкспорта, а также перенаправляет экспорт нефти и нефтепродуктов на другие рынки. Однако россияне даже в таком случае россияне вынуждены продавать свою нефть и нефтепродукты с большими скидками. В результате по результатам первого квартала 2023 года Россия потеряла из - за нефтяных санкций 51 млрд долларов . На фоне этого дефицит российского бюджета в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей (28,9 млрд долларов) и, очевидно, будет расти.

Чтобы продолжить финансировать военную кампанию и удержать экономику, Кремль вынужден продавать ликвидную часть своих резервов, не попавших под арест западных стран и в основном размещенных в юанях и золоте. Общий объем российского Фонда нацблагосостояния по состоянию на начало апреля по оценкам самих же россиян составляет 11,9 трлн рублей (154,5 млрд долларов). Таким образом, при продолжении и расширении санкционного давления вероятен сценарий, при котором Кремль потеряет возможность финансировать военную кампанию в Украине, а российские военные останутся без зарплаты, патронов и продовольствия. В свою очередь, это существенно облегчит работу ВСУ по деоккупации украинских территорий.

При этом экономика Украины также сильно страдает от войны. Однако защищаемая от агрессора Украина имеет существенную поддержку от западных союзников. Так, по заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина получит 114 млрд долларов долгосрочной помощи . Кроме того, Украина получает помощь на ведение войны с захватчиком от Европы и США .

Однако война все еще продолжается, и каждый ее день – это новые смерти мирных украинцев и воинов ВСУ. Если санкционное давление удастся усилить, путем включения в санкционный список новых товаров, например, ввести санкции на экспорт российских алмазов и пересмотреть ценовые ограничения на российскую нефть и поражение Кремля можно будет приблизить, а значит и сохранить жизнь тысячам людей.

Россияне постепенно адаптируются к санкциям

Ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Билявский говорит, что позиции российской нефти на глобальном рынке контрастно изменяются. По итогам февраля экспорт сырой нефти через порты в Черном море снизился на 20% по сравнению с январем 2023 года. Впрочем, уже за первую половину марта объемы отгрузки российской нефти выросли в два раза превысили показатели февраля месяца. При этом более 80% ресурса было направлено на азиатско-тихоокеанский рынок.

Росту спроса способствовало восстановление экономики Китая. В частности, в феврале суточный спрос на нефть вырос до 15,52 млн баррелей, и по оценкам Белявского в апреле может превысить 16,2 млн баррелей в сутки. Такой тренд будет сказываться и на увеличении экспорта российской нефти.

“Помимо роста объемов экспорта российской нефти будет уменьшаться дисконт и этому, к сожалению, будет способствовать новая котировка для Urals. Дело в том, что ранее ценовое агентство Argus использовало условие доставки CIF в порты ЕС для расчета котировки Urals, где право собственности на товар переходило в порту назначения. Теперь была введена новая котировка, которая привязана к DAP для потребителей в Индии и определяется путем опроса поставщиков и трейдеров. Фактически речь идет о попытке вернуть российскую нефть на досанкционный ценовой уровень”, - говорит эксперт.

Несмотря на это, по расчетам Белявского, по итогам 2023 года нефть марки Brent не обойдется дороже $90 за баррель. По крайней мере, на такую тенденцию указывает падение нефтяных котировок, которое в начале третьей декады марта достигло уровня IV квартала 2021 года.

В течение февраля и первой половины марта, несмотря на эмбарго на российские нефтепродукты, котировки бензина MED (средиземноморский) снизились на 7% до $775 за тонну. В то же время на европейском рынке оптовые котировки бензина NWE упали на $76 до $840 за тонну. Такая ценовая конъюнктура повлияла на рынок Украины, где произошло удешевление розничных цен на бензин и дизельное топливо на 10%.

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, санкции влияют на Россию и влияют существенно.

“В чем заключается влияние. В том, что РФ не может получать сверхдоходы от торговли углеводородами. Она вынуждена продавать свои ресурсы со скидками настолько большими, что сокращают до минимума. Если нефть, например в мире торгуется на уровне 75-85 долларов за баррель, то российская экспортная смесь продается с ценами 48-50 долларов за баррель, вторым подтверждением влияния санкций является сокращение нефтегазовых доходов РФ в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом прошлого года 45%. В то время как не нефтегазовые доходы сократились на 4%”, - говорит эксперт.

Еще одним подтверждением влияния санкций, по словам Рябцева, является то, что Россия сократила добычу нефти на 700 млн. баррелей в сутки.

Эксперт отмечает, что сейчас россияне вынуждены продавать свою нефть с бешеными скидками, поскольку альтернативой этому является консервация (бетонирование) месторождений, что является неотвратимым процессом. При этом оценивать влияние санкций на российскую экономику, по мнению Рябцева пока рано.

“Оценить влияние санкций можно будет в конце года, когда будет понятно, какой объем нефтегазовых доходов и дефицит российского бюджета. Также стоит посмотреть по какой цене будет продаваться российская нефть и как эта цена будет отличаться от цены продажи других сортов. По моей информации, рынок ожидает падения добычи сырой нефти в России на 25%. И опять же это будут предварительные результаты, поскольку процессы в энергетике чрезвычайно инертны, поэтому говорить о качестве окончательного результата можно будет только после длительного срока действия санкций”, - отмечает Рябцев.

Однако эксперт сомневается, что дефицит бюджета сможет оказать существенное влияние на способность Кремля вести войну, поскольку Кремль имеет возможность финансировать военную кампанию за счет Фонда национального благосостояния.

«Вспомним, как долго боролись с Советским союзом. Или посмотрим на Иран, который под санкциями уже более 40 лет. Да, их уровень ВВП соответствует уровню в 1979 году, однако режим пока держится”, - говорит Рябцев.

Ускорить падение экономики агрессора

Экономист Виталий Шапран говорит, что санкции против России работают достаточно эффективно. Так к концу первого квартала 2023 года дефицит российского бюджета был на уровне 4 трлн рублей, но в последний день квартала они вышли на 2,4 трлн рублей из-за приписок по налогам которые они получили.

“То, что их Минфин прибег к такому старому советскому методу корректировки статистики как приписки, указывает на нарастание проблем в их системе государственных финансов. Весь 2022 они субсидировали 50% экономики за счет нефте-газовых доходов, сейчас ситуация изменилась, денег на всех не хватает, это приведет к стагнации”, - говорит Шапран.

Он отмечает, что определенный запас крепости у россиян еще есть. Часть их золотовалютного резерва размещена в юанях, а часть золота на их территории. Однако благодаря тому, что все ЗВР их Центробанка в дружественных Украине странах заморозили, а Китай не дает им возможности свободно выводить юани, даже с незамороженной частью ЗВР есть проблемы.

“Другое дело резервы накопившие на своих счетах госкомпании типа Роснефти или Газпрома, их и подсчитать сложно, и мониторинг за ними не осуществишь. Впрочем, как показала практика, истеблишмент госкомпаний с неудовольствием расстается со своими деньгами и боится усиления персональных санкций, если эти средства будут направлены на войну”, - говорит Шапран.

По его мнению, Украина и ее союзники могут ускорить падение российской экономики. Сегодня союзники уже достигли значительного эффекта - обескровливание экономики России и рост риска значительной стагнации.

“Если по каким-то причинам у них произойдет экономический шок образца марта 2022, они его не переживут. Санкции – это игра в шахматы. Цивилизованные страны им совершили ограничение цены на нефть, они договорились с ОПЕК ограничить добычу нефти, начали наращивать добычу нефти за границей, например в Конго. Уверен, что цивилизованный мир их переигрывает, но, скорее всего, это будет не яркий тренд падения России в болото кризиса, а постепенное движение, что-то они будут играть, но потом все равно будут возникать проблемы. И поэтому в санкционной политике следует не забывать, что рожная санкция будет иметь их ответ, действие которого нужно будет блокировать”, - говорит Шапран.

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович также отмечает, что у Кремля уже есть значительное проседание по доходам от продажи нефти и нефтепродуктов, поскольку уже завершился переходный период, когда еще была разрешена доставка сырья, которое было загружено в танкерах. Однако россияне пытаются избежать падения нефтегазовых доходов и обойти санкции.

«Мы видим попытки обойти эти ограничения, например, через третьи страны. Например, когда происходит смешивание нефтепродуктов. В частности, это характерно для стран северной Африки. И в этой смеси российского нефтепродукта меньше, соответственно, он уже не считается российским и может попадать на рынки ЕС. Были сообщения, что увеличение поставок российских нефтепродуктов в такие страны как Египет, Марокко, страны где есть определенные нефтеперерабатывающие мощности и из этих стран соответственно увеличение экспорта на европейский рынок”, - говорит Ницович.

Однако, по его словам, органы экспортного и финансового контроля западных стран уже обращают внимание на схемы с российским сырьем, а правительства западных стран следят за соблюдением санкций. В этих странах уже идет диалог об усилении санкционного контроля в части отчетности компаний-поставщиков и сертификатов происхождения сырья.

На это уже обращают внимание органы экспортного контроля и финансового контроля в западных странах, которые уже следят за соблюдением режима санкций. И ведется разговор о более жестком санкционном контроле в части отчетности компаний-поставщиков, в части сертификатов происхождения сырья, и так далее и тому подобное.

Ницович отмечает, что ситуативное решение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти оказывает определенное давление на мировые цены. Но с другой стороны мы имеем первые эффекты посредством сокращения нефтегазовых доходов кремля.

“Это пока первые результаты. Понятно, что нам нужно следить за ситуацией и настаивать на пересмотре ограничений цены на нефть, поскольку структура себестоимости российской нефти позволяет и дальше снижать предельную цену”, - говорит Ницович.

Эксперт добавляет, что россияне сейчас продают свои ликвидные резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета. Понятно, что пока такой резерв у них есть, но он исчерпывается.

“Есть разные оценки, насколько им будет хватать ликвидной части их Фонда национального благосостояния. Кто говорит, что резервы закончатся в начале следующего года, кто говорит, что уже в конце этого года. Понятно, что их резервы быстро тают и чем мощнее будет санкционное давление, тем труднее Кремлю будет финансировать большие военные расходы. Требуется большее санкционное давление, следует, кроме нефти, обратить внимание на другие отрасли российской экономики. К примеру на газ, золото и алмазы. Сейчас санкции пока еще касаются менее 50% российского экспорта”, - говорит Ницович.