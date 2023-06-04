Країни ОПЕК+ намагаються домовитися про скорочення видобутку нафти

Обговорення подальшого скорочення поставок нафти країнами ОПЕК+ було призупинено, хоча Саудівська Аравія та її союзники намагалися підтримати ціну. Але позиції деяких членів послабилися, тому переговори продовжилися і, ймовірно, країни можуть домовитися про зменшення видобутку.

Про це повідомляє міжнародна ділова газета Financial Times.

За інформацією видання, організація може скоротити поставки на ринок до 1 мільйона барелів на день, що стане третім скороченням, яке зробила ОПЕК+ з жовтня.

Такі країни, як Нігерія та Ангола націлені на те, щоб зберегти існуючи показники і планують ухилитися від скорочення. Більше того, Нігерія хотіла б збільшити власний план видобутку. Країна стверджує, що вирішила деякі проблеми, які стримували її виробництво, і тепер готова викачувати більше. Ангола також виступила проти подальших скорочень.

Переговори з іншими виробниками, включаючи Росію, за інформацією FT, також можуть бути ускладнені бажанням підвищити показники виробництва.

Водночас Саудівській Аравії потрібна ціна на нафту вище 80 доларів за барель, щоб збалансувати свій бюджет, і фінансувати деякі з масштабних проєктів. Тому країна наполягає на зменшенні виробництва для підняття цін.

Нагадаємо, що ще нещодавно генеральний секретар ОПЕК Хайтам Аль Гайс закликав до розширення нафтопереробних потужностей у всьому світі для задоволення зростаючого попиту на нафтопродукти.

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