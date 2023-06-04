За підсумками переговорів 4 червня країни ОПЕК+ домовилися про зниження видобутку нафти на 1,4 млн барелів на добу з 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нова, розширена угода передбачає, що Саудівська Аравія скоротить видобуток на 1 млн барелів у липні.

"Скорочення Ер-Ріядом на 1 мільйон барелів на день може бути продовжено після липня, якщо це необхідно. Це саудівський льодяник", — сказав міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз.

Як у найбільших постачальників нафти цільові рівні видобутку Саудівської Аравії та РФ на 2023 рік однакові — 10,478 млн барелів на добу.

ОПЕК+ викачує близько 40% світової нафти, тому її політичні рішення можуть мати значний вплив на ціни на нафту. ОПЕК+ уже приймала рішення про скорочення на 2 мільйони барелів на добу, узгоджене минулого року, що становить 2% світового попиту. У квітні організація також домовилася про раптове добровільне скорочення на 1,6 мільйона барелів на добу, яке набуло чинності в травні і діятиме до кінця 2023 року.

Саудівська Аравія напередодні заявила, що продовжить свою частину угоди про добровільне скорочення на 0,5 мільйона барелів на добу до 2024 року. Невідомо, чи липневе скорочення на 1 мільйон доповнює 0,5 мільйона барелів на добу, чи останнє буде включено в липневе скорочення.

Водночас напередодні генеральний секретар ОПЕК Хайтам Аль Гайс закликав до розширення нафтопереробних потужностей у всьому світі для задоволення зростаючого попиту на нафтопродукти.

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