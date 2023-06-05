Нафта здорожчала після заяви ОПЕК+ про скорочення видобутку

Ціни на нафту підскочили на початку тижня після того, як Саудівська Аравія заявила, що скоротить поставки на 1 мільйон барелів на день у липні і встановить видобуток на найнижчому рівні за останні кілька років.

Про це пише видання Вloomberg.

Ціни на американську нафту West Texas підскочила майже на 5% і становили 73 долари за барель, тоді як світовий орієнтир Brent підскочив до 77 доларів.

Причиною такого скорочення видобутку могло стати те, що ціни на нафту на торгах в Нью-Йорку минулого місяця впали на 11%. Попри це, більшість спостерігачів за ринком, включаючи Goldman Sachs Group Inc., очікували, що ОПЕК+ залишить виробництво без змін, а решта коаліції з 23 країн не запропонувала жодних додаткових дій.

"Добровільне скорочення, на мій погляд, примітно більше для захисту від негативних наслідків, а не для того, щоб стимулювати стійке зростання", — сказав Вівек Дхар, директор з досліджень гірничодобувної та енергетичної сировини в Commonwealth Bank of Australia.

За його словами, ринки можуть знову зосередитися на ширшій перспективі макроекономічної слабкості.

У той час як інші члени групи пообіцяли зберегти існуючі скорочення до кінця 2024 року, Росія не взяла на себе зобов’язань щодо подальшого обмеження видобутку. Об’єднані Арабські Емірати забезпечили вищу квоту на видобуток на наступний рік, а Саудівська Аравія потенційно може пожертвувати якоюсь частиної своєї квоти заради стабілізації ринку.

4 червня за підсумками переговорів країни ОПЕК+ домовилися про зниження видобутку нафти на 1,4 млн барелів на добу з 1 січня 2024 року.

ОПЕК+ викачує близько 40% світової нафти, тому її політичні рішення можуть мати значний вплив на ціни на нафту. ОПЕК+ уже приймала рішення про скорочення на 2 мільйони барелів на добу, узгоджене минулого року, що становить 2% світового попиту. У квітні організація також домовилася про раптове добровільне скорочення на 1,6 мільйона барелів на добу, яке набуло чинності в травні і діятиме до кінця 2023 року.