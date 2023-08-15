Центробанк РФ підняв ключову ставку з 8,5 до 12%: чи врятує це рубль

У вівторок, 15 серпня, Центральний банк Росії підвищив ключову процентну ставку на 350 базисних пунктів з 8,5% до 12%. Такий екстрений крок зроблено, щоб зупинити недавнє падіння рубля після публічного заклику Кремля до більш жорсткої грошово-кредитної політики.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що в ЦБ РФ заявили, що підвищення ставки відразу на 3,5 відсоткових пункти "прийнято з метою обмеження ризиків для цінової стабільності.

Регулятор країни-агресора констатує, що "інфляційний тиск продовжує посилюватись" через вплив санкцій Заходу на торговельний баланс Росії та різке зростання військових витрат. Станом на 7 серпня показник річної інфляції становив 4,4%.

Рішення підвищити ставку необхідне, щоб знизити інфляцію до 4%.

Це третє різке підвищення ставки за останні 10 років: минулого разу ЦБ РФ підвищив ключову ставку з 9,5 до 20% у березні 2022 року, до цього — з 9,5 до 17% у грудні 2014 року.

Як пише видання, економічний радник лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна Максим Орєшкін у понеділок дорікнув регулятору, звинувативши його в ослабленні рубля та "м'якій монетарній політиці".

Через кілька годин після слів Орєшкіна банк оголосив екстрене засідання, щоб рятувати рубль.

Чи врятує підвищення ставки рубль: думки експертів

Незважаючи на те, що сьогодні падіння рубля зупинилося, аналітики в основному погодилися, що цей крок не матиме довгострокового впливу.

"Поки триває війна, для Росії, російської економіки та рубля стає лише гірше. Підвищення ставок нічого не вирішить – вони можуть тимчасово уповільнити темпи девальвації рубля ціною уповільнення зростання реального ВВП – якщо не буде вирішено основну проблему – війну та санкції", - сказав Тімоті Еш, старший суверенний стратег EM у Bluebay Asset Management.

"Хоча таке знецінення ризикує підвищити інфляцію, воно також є сигналом для російської громадськості про вартість вторгнення в Україну", - додав Стюарт Коул, головний макроекономіст Equiti Capital у Лондоні.

"Сьогоднішнє підвищення ставок лише тимчасово сповільнить кровотечу. Через санкції Росії буде важко залучити приплив капіталу. І є мало боєприпасів для валютних інтервенцій – центральний банк має деякі розморожені активи в юанях і золоті резерви, але планка для їх використання, ймовірно, буде високою", - сказав Ліам Піч, старший економіст Capital Economics.

Зауважимо, вчора, 14 серпня, російський рубль різко впав, вперше з торішньої весни перевищивши планку 100 рублів за долар.

Цього ранку ситуація дещо стабілізувалася - долар на Мосбіржі торгується на рівні 95,5 рубля, євро - по 104,5 рублів.