Центробанк РФ поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%: спасет ли это рубль

Во вторник, 15 августа, Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку на 350 базисных пунктов с 8,5 до 12%. Такой экстренный шаг сделан, чтобы остановить недавнее падение рубля после публичного призыва Кремля к более жесткой денежно-кредитной политике.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в ЦБ РФ заявили, что повышение ставки сразу на 3,5 процентных пункта принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности.

Регулятор страны-агрессора констатирует, что "инфляционное давление продолжает усиливаться" из-за влияния санкций Запада на торговый баланс России и резкого роста военных расходов. По состоянию на 7 августа показатель годовой инфляции составил 4,4%.

Решение повысить ставку необходимо, чтобы снизить инфляцию до 4%.

Это третье резкое повышение ставки за последние 10 лет: в прошлый раз ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% в марте 2022 года, до этого — с 9,5% до 17% в декабре 2014 года.

Как пишет издание, экономический советник лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина Максим Орешкин в понедельник упрекнул регулятор, обвинив его в ослаблении рубля и "мягкой монетарной политике".

Через несколько часов после слов Орешкина банк объявил экстренное заседание, чтобы спасать рубль.

Спасет ли повышение ставки рубль: мнения экспертов

Несмотря на то, что сегодня падение рубля остановилось, аналитики в основном считают, что этот шаг не окажет долгосрочного влияния.

"Пока идет война, для России, российской экономики и рубля становится только хуже. Повышение ставок ничего не решит - они могут временно замедлить темпы девальвации рубля ценой замедления роста реального ВВП - если не будет решена основная проблема - война и санкции", - сказал Тимоти Эш, старший суверенный стратег EM в Bluebay Asset Management.

"Хотя такое обесценение рискует повысить инфляцию, оно также является сигналом для российской общественности о стоимости вторжения в Украину", – добавил Стюарт Коул, главный макроэкономист Equiti Capital в Лондоне.

"Сегодняшнее повышение ставок лишь временно замедлит кровотечение. Из-за санкций России будет трудно привлечь приток капитала. И есть мало боеприпасов для валютных интервенций – центральный банк имеет некоторые размороженные активы в юанях и золотовалютные резервы, но планка для их использования, вероятно, будет высокой", – сказал Лиам Пич, старший экономист Capital Economics.

Заметим, вчера, 14 августа, российский рубль резко упал, впервые с весны прошлого года превысив планку 100 рублей за доллар.

Сегодня утром ситуация несколько стабилизировалась – доллар на Мосбирже торгуется на уровне 95,5 рубля, евро – по 104,5 рублей.