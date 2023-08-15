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Центробанк РФ поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%: спасет ли это рубль

Центробанк РФ предпринял экстренный шаг, чтобы удержать рубль от падения
Центробанк РФ предпринял экстренный шаг, чтобы удержать рубль от падения

Во вторник, 15 августа, Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку на 350 базисных пунктов с 8,5 до 12%. Такой экстренный шаг сделан, чтобы остановить недавнее падение рубля после публичного призыва Кремля к более жесткой денежно-кредитной политике.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в ЦБ РФ заявили, что повышение ставки сразу на 3,5 процентных пункта принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности.

Регулятор страны-агрессора констатирует, что "инфляционное давление продолжает усиливаться" из-за влияния санкций Запада на торговый баланс России и резкого роста военных расходов. По состоянию на 7 августа показатель годовой инфляции составил 4,4%.

Решение повысить ставку необходимо, чтобы снизить инфляцию до 4%.

Это третье резкое повышение ставки за последние 10 лет: в прошлый раз ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% в марте 2022 года, до этого — с 9,5% до 17% в декабре 2014 года.

Как пишет издание, экономический советник лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина Максим Орешкин в понедельник упрекнул регулятор, обвинив его в ослаблении рубля и "мягкой монетарной политике".

Через несколько часов после слов Орешкина банк объявил экстренное заседание, чтобы спасать рубль.

Спасет ли повышение ставки рубль: мнения экспертов

Несмотря на то, что сегодня падение рубля остановилось, аналитики в основном считают, что этот шаг не окажет долгосрочного влияния.

"Пока идет война, для России, российской экономики и рубля становится только хуже. Повышение ставок ничего не решит - они могут временно замедлить темпы девальвации рубля ценой замедления роста реального ВВП - если не будет решена основная проблема - война и санкции", - сказал Тимоти Эш, старший суверенный стратег EM в Bluebay Asset Management.

"Хотя такое обесценение рискует повысить инфляцию, оно также является сигналом для российской общественности о стоимости вторжения в Украину", – добавил Стюарт Коул, главный макроэкономист Equiti Capital в Лондоне.

"Сегодняшнее повышение ставок лишь временно замедлит кровотечение. Из-за санкций России будет трудно привлечь приток капитала. И есть мало боеприпасов для валютных интервенций – центральный банк имеет некоторые размороженные активы в юанях и золотовалютные резервы, но планка для их использования, вероятно, будет высокой", – сказал Лиам Пич, старший экономист Capital Economics.

Заметим, вчера, 14 августа, российский рубль резко упал, впервые с весны прошлого года превысив планку 100 рублей за доллар.

Сегодня утром ситуация несколько стабилизировалась – доллар на Мосбирже торгуется на уровне 95,5 рубля, евро – по 104,5 рублей.

Автор:
Светлана Манько