Как курс рубля "отреагировал" на подрыв Крымского моста

Российский валютный рынок традиционно отреагировал на события в Крыму – взрывы на Керченском мосту. Национальная валюта начала терять в цене по отношению к доллару США и евро.

Об этом сообщают РосСМИ.

К 09:26 по местному времени на Мосбирже курс евро находился на уровне 102,03 руб. (+0,82%). В то же время доллар рос на 0,84%, до 90,6 евро за один рубль.

Заметим, что в этот же день в период между 03:00 и 05:00 в районе Крымского моста раздались взрывы. Местные жители сообщают в социальных сетях, что возможно разрушение одного пролета. В СБУ намекнули, кто организовал разрушение незаконной переправы.

Ранее российские банки начали резко поднимать курсы валют на фоне оказавшегося неудачным мятежа "вагнеровцев". Тогда доллар за сутки в среднем прибавил 20-30 рублей, евро – 10-15 рублей. После объявления мятежа также резко обрушились акции российских компаний.