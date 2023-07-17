Взрывы на Крымском мосту: очевидцы публикуют видео масштабов разрушения

В период между 03:00 и 05:00 17 июля в районе Крымского моста раздались взрывы. Местные жители сообщают в социальных сетях, что возможно разрушение одного пролета.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Автомобильное и железнодорожное сообщение остановлено. Паромная переправа также не работает. В районе 145 опоры что-то произошло ночью, из-за чего есть поражение дорожного полотна. Россияне подозревают надводные бесплотники, но точно ничего никто не знает", — прокомментировал Андрющенко.

Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов сообщил, что в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло "чрезвычайное событие". В то же время российские оппозиционные СМИ сообщают, что по их информации упал пролет моста, в результате погибли по меньшей мере два человека, один пострадал.

Очевидцы в социальных сетях утверждают, что 145-я опора незаконной переправы разрушена.

Крым шо по «Керченскому мосту» ?



Я конечно не гинеколог но это пизда …)) pic.twitter.com/CTAcTJThrs — ✙ N.E.O.N ✙ (@DimonchikIR) July 17, 2023

Местные жители сообщили мэру Мелитополя Ивану Федорову, что перед въездом на мост образовалась многокилометровая пробка. Всех желающих проехать разворачивают назад.

Либо паром, либо домой! - На Крымском мосту обвалился пролет, 2 человека погибли. - Зоотечественники все никак не хотят понять и принять, что сейчас не мирное время, что сейчас война, которую устроила наша страна, что гибнут люди, и что не время поездок в чужой Крым! pic.twitter.com/20qLT41oFV — Mihali (@Mihali_Mow) July 17, 2023

Причины взрыва пока достоверно неизвестны, украинская сторона также официально не комментировала произошедшее.

Напомним, предыдущий масштабный взрыв на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. Тогда президент Владимир Зеленский дал несколько советов оккупантам на этот счет.

Отметим, что недавно указание готовиться к эвакуации получило руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым.