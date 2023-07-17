- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Взрывы на Крымском мосту: очевидцы публикуют видео масштабов разрушения
В период между 03:00 и 05:00 17 июля в районе Крымского моста раздались взрывы. Местные жители сообщают в социальных сетях, что возможно разрушение одного пролета.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Автомобильное и железнодорожное сообщение остановлено. Паромная переправа также не работает. В районе 145 опоры что-то произошло ночью, из-за чего есть поражение дорожного полотна. Россияне подозревают надводные бесплотники, но точно ничего никто не знает", — прокомментировал Андрющенко.
Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов сообщил, что в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло "чрезвычайное событие". В то же время российские оппозиционные СМИ сообщают, что по их информации упал пролет моста, в результате погибли по меньшей мере два человека, один пострадал.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Очевидцы в социальных сетях утверждают, что 145-я опора незаконной переправы разрушена.
Местные жители сообщили мэру Мелитополя Ивану Федорову, что перед въездом на мост образовалась многокилометровая пробка. Всех желающих проехать разворачивают назад.
Причины взрыва пока достоверно неизвестны, украинская сторона также официально не комментировала произошедшее.
Напомним, предыдущий масштабный взрыв на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. Тогда президент Владимир Зеленский дал несколько советов оккупантам на этот счет.
Отметим, что недавно указание готовиться к эвакуации получило руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым.