Россию нужно отрезать от Крыма и принудить к "жесту доброй воли", - разведка

Пока Россия оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищена. Врага нужно отрезать от Крыма — сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "крымский жест доброй воли".

Такое мнение изданию АрмияInform высказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, комментируя идею бывшего командующего армией США в Европе Бена Годжеса изолировать Крым от России.

"Я считаю, что Крым является решающим для этой войны. Пока Россия оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищена. Если вы посмотрите на карту, то Крым с российскими войсками напоминает кинжал, направленный в живот Украины", - заявил Бен Годжес во время экспертного интервью "Spirit of America".

Представитель ГУР МО Украины согласился с оценками Бена Годжеса, отметив его значительную поддержку Украины.

"Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма - сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "крымский жест доброй воли", - объяснил Черняк.

По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова.

"Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию - это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть", - подытожил представитель военной разведки Украины.

Напомним, несколько дней назад указание готовиться к эвакуации получило и руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым.

Также оккупационные власти Крыма направили сообщение районным властям готовить укрытие на случай возникновения угроз. В частности, соответствующие работы проводились в Алупке.

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