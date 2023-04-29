Уничтожение 10 резервуаров с нефтепродуктами в Севастополе является Божьей карой за Умань - ГУР

Взрыв на вражеской нефтебазе, раздавшийся 29 апреля вблизи Казачьей Бухты в оккупированном Севастополе, уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью 40 тысяч тонн.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Как сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, уничтоженные нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота государства-агрессора.

"Бавовна" в Севастополе - Божья кара, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта кара будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными и обеспечивающими армию агрессора объектами", - подчеркнул Юсов.

Представитель военной разведки добавил, что Украине известно о масштабах хищения как на пораженной 29 апреля нефтебазе в Севастополе, так и на других подобных крымских объектах. Как пояснил Юсов, эти факты, безусловно, расширяют возможности сил безопасности и обороны Украины.

Как заявил глава российской оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев, масштабный пожар площадью около 1000 квадратных метров на нефтебазе на улице Братьев Манганари в Гагаринском районе города произошел в результате попадания двух беспилотников непосредственно в резервуары с горючим.

По его словам, эти резервы горючего "не были задействованы для поставок на АЗС". Для тушения пожара были задействованы все имеющиеся в Севастополе ресурсы Министерства по чрезвычайным делам страны-оккупанта, а также дополнительные расчеты из "Республики Крым" и пожарный поезд нелегально действующей на полуострове "Крымской железной дороги". Всего задействовано более 150 человек и 50 единиц техники.

Напомним, что в результате попадания российской ракеты в 9-этажный жилой дом в Умани Черкасской области в ночь на 28 апреля погибли, по последним данным, 23 человека, из которых идентифицированы 22, включая пятерых детей. Разбор завалов окончательно не завершен.