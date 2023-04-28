Российская ракета попала в многоэтажку в Умани: 10 человек погибли

Утром в пятницу, 28 апреля, российские террористы совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Умани Черкасской области.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"В это утро оккупанты атаковали Черкасщину. Есть два попадания крылатых ракет в Умани: в жилой дом и складские здания", - отметил он.

По информации по состоянию на 10.00 в результате ракетного удара 10 человек погибли, еще девять - в больнице.

Почти полностью уничтожен один подъезд, разрушены 27 квартир из 46. Предварительно там проживало 109 человек.

В настоящее время на месте работают службы ГСЧС, полиции и медики.

В интернете ширятся первые кадры с места очередного теракта россиян. На видео – девятиэтажный дом в городе Умань.

Находившиеся в доме местные жители прокомментировали момент попадания вражеской ракеты: "Ракета попала в наш дом. Здесь спали дети. Мы все в крови. У нас нет ни окон, ничего".

Отреагировал на ночной террор россиян и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.