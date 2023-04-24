"Непростая цель". Игнат прокомментировал заявления окупантов об атаке надводными дронами в Севастополе

Надводные беспилотники, атака из которых, по версии российских окупантов, стала причиной взрывов в Севастополе, является непростой целью для сбития. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Мы видели, как оккупанты пытались их (дроны, – ред.) уничтожать [...] Обычные беспилотники, двигающиеся по водной поверхности – это довольно непростая цель, которую трудно поразить. Поэтому средства современного ведения боя с использованием БПЛА разных типов будут наращиваться. ", – сказал Игнат.

Однако он отметил, что такое наращивание производит как Украина, так и Россия.

Напомним, ночью 24 апреля во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Местные жители зафиксировали видео вспышек, вероятно, в районе размещения флота РФ.

Оккупационный губернатор города Михаил Развожаев заявил, что это была атака двух надводных беспилотников.